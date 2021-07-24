شكاوى من امتحان مادة الفيزياء بشمال سيناء

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اشتكى عدد من طلبة وطالبات القسم العلمي بالثانوية العامة بشمال سيناء، من صعوبة عدد من أسئلة مادة الفيزياء، مؤكدين أن الوقت غير كافٍ للإجابة على أسئلة الامتحان والتي تحتاج إلى وقت أطول، وأن هناك بعض الأسئلة غير مفهومة وصعبة.

من جانبه أكد حمزة رضوان، وكيل وزارة التربية والتعليم بشمال سيناء، على أن غرفة العمليات الرئيسية في ديوان عام المديرية لم تتلق أي إخطارات أو شكاوى خلال سير الامتحان، وأنه لم تسجل أي حالات غش، ولم تسجل أي إصابة أو اشتباه بفيروس كورونا المستجد بين الطلبة أو الملاحظين.

أشار رضوان إلى تغيب 9 طلاب عن أداء الامتحان في مختلف لجان الامتحانات بالمحافظة، حيث بلغ عدد الطلبة المقيدين 2072 طالبا وطالبة، حضر منهم الامتحان 2063 طالبا وطالبة، بنسبة حضور بلغت 99.5%.