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انقسام طلاب الثانوية العامة حول امتحان الفيزياء وإصابة 3 طلاب بنزلة معوية وإغماء

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انقسم طلاب الصف الثالث الثانوي فى محافظة البحيرة حول امتحان مادة الفيزياء، ففي الوقت الذي أكد فيه عدد من الطلاب أن امتحان الثانوية العامة فى مادة الفيزياء فى مستوي الطالب المتوسط، قال عدد آخر من الطلاب إن الإمتحان كان طويل ويحتاج وقت وتفكير، وبه أسئلة كثيرة للطالب المتميز.

أصيبت طالبتان فى الصف الثالث الثانوي فى محافظة البحيرة بنزلة معوية أثناء امتحان الفيزياء بينما أصيب طالب بإغماء وتم نقلهم بسيارات الاسعاف إلي المستشفيات العامة.

واستقبلت مستشفى كوم حمادة المركزي طالبة بمدرسة الإرشاد فى كوم حمادة مصابة بنزلة معوية، وتم اعطائها العلاج اللازم، كما استقبلت مستشفي إدكو المركزي طالبة بلجنة مدرسة أبو بكر الصديق فى إدارة إدكو التعليمية مصابة بنزلة معوية أثناء امتحان الثانوية العامة أيضًا، وتم عمل الاسعافات الأولية اللازمة للطالبتين.

واستقبلت مستشفي رشيد المركزي طالب فى لجنة امتحانات مدرسة رشيد الإعدادية مصاب بحالة اغماء حوالي الساعة 12 وربع ظهرًا، وتم عمل الاسعافات الأولية والفحوصات الطبية اللازمة.

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