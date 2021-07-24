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يتعمدان إهانة الصعايدة... بلاغ للنائب العام ضد زوج يستغل زوجته على تيك توك

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يتعمدان إهانة الصعايدة... بلاغ للنائب العام ضد زوج يستغل زوجته على تيك توك يتعمدان إهانة الصعايدة... بلاغ للنائب العام ضد زوج يستغل زوجته على تيك توك

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تقدم المحامي أشرف فرحات صباح اليوم السبت ببلاغ للنائب العام برقم رقم 85101 ضد حساب ملقب بكائن الهوهوز ( maannarrrr ) على تطبيق تيك توك بسبب بث فيديوهات لاحد الاشخاص يقوم بتصوير زوجته على حسب قولهما ويتلفظون معا بـالفاظ وايحاءات جنسية تخدش الحياء العامة وتحرض على الفسق والفجور يعاقب عليها القانون.

وقالت فرحات بان المتهمان يتعرضون لقضايا دينية في سخرية وتم أحلت الحرام في احد المقاطع على تيك توك توك، هو ما يخالف الشريعة الإسلامي، واستند مقدم البلاغ بصور مقاطع توثق البلاغ الذي تقدم به إلى النائب العام.

وأكد فرحات في بلاغه أن المتهمان يسخران في مقطع فيديو اخر من طائفة في المجتمع المصرى وهم اهل الصعيد بهدف التربح دون النظر إلى ما يرتكبن من جرائم تهدر قيم ومبادئ المجتمع المصري.

المصرى اليوم

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