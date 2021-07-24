نظارة المهرج العجوز مسرحية جديدة على مسرح الحديقة الدولية

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نظارة المهرج العجوز هو عنوان المسرحية التي تقدمها فرقة الشمس لذوى الاحتياجات الخاصة على مسرح الحديقة الدولية .

وتقام المسرحية تحت رعاية الدكتورة إيناس عبدالدايم وزيرة الثقافة وإشراف الفنان خالد جلال رئيس قطاع الإنتاج الثقافى .

والمسرحية تأتى ضمن مشروع أحلام شتوية ومن تأليف الكاتب محمد عبدالحافظ ناصف واخراج يوسف ابو زيد وموسيقى وألحان وائل عوض ،استعراضات ميدو آدم، ديكور وازياء نهاد السيد، رسوم متحركة كريم ضاحى، اللوحات من رسوم أطفال فرقة الشمس تحت إشراف غادة شلبى وبسنت طارق وإشراف عام وفاء الحكيم .

و يدور العرض الجديد نظارة المهرج العجوز حول المهرج العجوز في السيرك والذي صار ضعيفا الابصار ولا يستطيع أن يؤدى عمله وأراد أن يتخلص صاحب السيرك منه لكن ابنته تتعلم وتتدرب حتى تستطيع أن تأخذ مكان والدها ويقدم والدها بتقديم فقرة معها قدر المستطاع. ومن ابطال المسرحية الفنان احمد الدسوقي واشرقت يوسف وهيثم حسن وميري مجدي وعمرو عادل وتومي ونيهال نبيه وشهد وجودة.

و مسرحية المهرج العجوز هي مزيج من المسرح والرسوم المتحركة بما يعرف بالفيلمسرح ،فمشهد الرسوم المتحركة يحل على الشاشة حين يصعب وجود ذلك على خشبة المسرح.

والجدير أن هذا المزج يجذب الاطفال، كما جاءت الاستعراضات والأغانى إضافة للعرض وخاصة استعراض تزيد أزيد الذي قام بتنفيذه الأطفال مروان ايمن ومحسن مصطفى ومحمد عبداللطيف ومينا ميشيل وأميرة حسن وبسام حسن وعبدالله ممدوح وجنى علاء وأميرة جمال وعيسى امجد وفوزى المغربى .

تستمر العروض حتى يوم الأحد 25 يوليو، وكل خميس وجمعة وأحد بعد العيد .