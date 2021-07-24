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قالت مديرية الصحة في القليوبية إن 83669 مواطنا حصلوا على الجرعة الأولى من لقاح كورونا، بمراكز التطعيم بالمحافظة منذ انطلاق الحملة منهم 14689 شخصا حصلوا على اللقاح من مركز التطعيم بمستشفى كفر شكر المركزى، و13059 من مركز طب الأسرة بسنديون مركز قليوب، و13059 تلقوا التطعيم من مركز طبى حجازى بشبرا.

كما حصل 12212 مواطنا على اللقاح بمستشفى الرمد ببنها، و7985 مواطنا بالوحدة الصحية بالأحراز بشبين القناطر، و6175 مواطنا بالوحدة الصحية بسندبيس بالقناطر الخيرية، و3372 مواطنا ببنك الدم بأسنيت التابعة لكفر شكر، و5735 حالات بالوحدة الصحية بالحى الثانى بمدينة العبور، و7165 مواطنا بالوحدة الصحية بمشتهر، و106 مواطنين بالمركز الطبي العام بالقناطر الخيرية، و112 مواطنا بمستشفى شبين القناطر المركزي.

وأكدت المديرية في بيان لها أنه تم البدء في تطعيم الجرعة الثانية للمصل، حيث تم تطعيم 29283 شخصا بالجرعة الثانية حتى الآن.

وأعلن الدكتور خالد عبدالغنى وكيل وزارة الصحة بالقليوبية زيادة عدد مراكز تلقى لقاح فيروس كورونا «كوفيد 19» من 9 مراكز بمدن ومراكز المحافظة إلى 11 مركزا لتلقى اللقاح.