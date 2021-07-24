رفع 40 ألف طن مخلفات وتحرير 673 محضرًا تموينيًا في الجيزة

★ ★ ★ ★ ★

اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت محافظة الجيزة إستقبال المجازر الحكومية بالمحافظة 2799 أضحية للمواطنين خلال عيد الأضحى المبارك لذبحها، مما يعكس الإلتزام والإستجابة من المواطنين علي الذبح بالمجازر.

أكد اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة أنه تمت إتاحة المجازر بالمجان للمواطنين منذ اليوم الأول للعيد للتسهيل عليهم، وتجنب الذبح بالشوارع والطرق، حفاظاً على البيئة والمظهر العام، مؤكداً علي الفعالية التي حققتها الحملات الرقابية للمحافظة، مشيراً إلى قيام الأجهزة التنفيذية بالأحياء والمراكز من تحرير عدد 383 محضر لمواطنين لقيامهم بالذبح بالشوارع وخارج المجازر الحكومية أو للشوادر، التي تم إقامتها بالمخالفة بالطريق العام دون الحصول علي التراخيص اللازمة حيث تم توقيع الغرامات المقررة عليهم وإتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم وإزالة المخالفة .

كما أكد أن أجازة عيد الاضحي قد شهدت حملات نظافة مكثفة لرفع المخلفات أولا بأول، حيث تمكنت المحافظة من رفع ٤٠ ألف طن مخلفات وقمامة من الشوارع.

كما أشار أن الحملات التموينية خلال عيد الأضحي علي المحال العامة والأسواق والمخابز والمطاحن والمستودعات أسفرت عن تحرير 673 محضر تنوع ما بين محاضر نقص وزن وعدم مطابقة المواصفات، ومحاضر غلق وعدم وجود قائمة أسعار وعدم نظافة الأدوات وعدم وجود شهادات صحية.