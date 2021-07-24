أخبار عاجلة

فيلم «الست» يقتنص 3 جوائز جديدة -
انطلاق حلقات الموسم الثانى من مسلسل «الحرامى» -
«الحوكر» يتصدر تريند يوتيوب بـ«رقم 1 ده مش إنت» -
أولمبياد طوكيو 2020.. محمد متولي يتأهل لدور الـ16 في المصارعة الرومانية -
أولمبياد طوكيو 2020.. «يد فرنسا» تكتسح البحرين 42 - 28 وتتأهل لنصف النهائي -
أولمبياد طوكيو 2020.. مهاب إسحاق يتأهل إلى نهائي منافسات الغطس «3 أمتار متحرك» -
كريم شحاتة: فرجاني ساسي كان «بينيم الزمالك» -
تامر حسني ينجح في الصلح بين نصر محروس والمطرب دياب (فيديو) -
الولايات المتحدة.. ضحايا جرائم القتل في واشنطن 3 أضعاف ضحايا كورونا -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. المصرى اليوم

رفع 40 ألف طن مخلفات وتحرير 673 محضرًا تموينيًا في الجيزة

Print
رفع 40 ألف طن مخلفات وتحرير 673 محضرًا تموينيًا في الجيزة رفع 40 ألف طن مخلفات وتحرير 673 محضرًا تموينيًا في الجيزة

اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت محافظة الجيزة إستقبال المجازر الحكومية بالمحافظة 2799 أضحية للمواطنين خلال عيد الأضحى المبارك لذبحها، مما يعكس الإلتزام والإستجابة من المواطنين علي الذبح بالمجازر.

أكد اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة أنه تمت إتاحة المجازر بالمجان للمواطنين منذ اليوم الأول للعيد للتسهيل عليهم، وتجنب الذبح بالشوارع والطرق، حفاظاً على البيئة والمظهر العام، مؤكداً علي الفعالية التي حققتها الحملات الرقابية للمحافظة، مشيراً إلى قيام الأجهزة التنفيذية بالأحياء والمراكز من تحرير عدد 383 محضر لمواطنين لقيامهم بالذبح بالشوارع وخارج المجازر الحكومية أو للشوادر، التي تم إقامتها بالمخالفة بالطريق العام دون الحصول علي التراخيص اللازمة حيث تم توقيع الغرامات المقررة عليهم وإتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم وإزالة المخالفة .

كما أكد أن أجازة عيد الاضحي قد شهدت حملات نظافة مكثفة لرفع المخلفات أولا بأول، حيث تمكنت المحافظة من رفع ٤٠ ألف طن مخلفات وقمامة من الشوارع.

كما أشار أن الحملات التموينية خلال عيد الأضحي علي المحال العامة والأسواق والمخابز والمطاحن والمستودعات أسفرت عن تحرير 673 محضر تنوع ما بين محاضر نقص وزن وعدم مطابقة المواصفات، ومحاضر غلق وعدم وجود قائمة وعدم نظافة الأدوات وعدم وجود شهادات صحية.

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
تراجع أسعار النفط.. و"برنت" عند 74.47 دولار للبرميل

تراجع أسعار النفط.. و"برنت" عند 74.47 دولار للبرميل

ارتفاع أسعار لقاحات «موديرنا» و«فايزر» المضادة لفيروس كورونا

ارتفاع أسعار لقاحات «موديرنا» و«فايزر» المضادة لفيروس كورونا

نقيب الفلاحين يكشف ميعاد رفع أسعار الطماطم إلى ضعف سعرها الحالي

نقيب الفلاحين يكشف ميعاد رفع أسعار الطماطم إلى ضعف سعرها الحالي

"فايزر" و"موديرنا" ترفعان أسعار اللقاحات بعد زيادة الطلب

"فايزر" و"موديرنا" ترفعان أسعار اللقاحات بعد زيادة الطلب