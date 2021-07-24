غضب وبكاء طلاب الثانوية العامة لصعوبة امتحان الفيزياء

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عبر طلاب الشعبة العلمية بالثانوية العامة عن غضبهم لصعوبة امتحان الفيزياء مؤكدين أن الامتحان جاء طويل وصعب ويحتاج وقت أطول للإجابة.

ودخلت الطالبات في نوبة من البكاء بسبب صعوبة الامتحان وعدم تمكنهم من الإجابة على الامتحان بالكامل.

وقالت عبير أحمد، مؤسس إتحاد أمهات مصر للنهوض بالتعليم، وائتلاف أولياء أمور المدارس الخاصة، إن إمتحان مادة الفيزياء لطلاب الشعبة العلمية بالثانوية العامة جاء صعبا على أغلب الطلاب.

وأضافت في تصريحات صحفية، أن الإتحاد رصد آراء أولياء أمور الطلاب في أغلب محافظات الجمهورية، حيث اشتكي أغلبهم من ضيق وقت الإمتحان والذي لا يكفي للإجابة على جميع الأسئلة، فضلا عن صعوبة أغلب الأسئلة وتحتاج لتفكير للإجابة على الخمسين سؤالا، بينما ذكر بعض أولياء الأمور أن الإمتحان أفضل من الكيمياء فيما عدا بعض الأسئلة.

واستنكرت قيام بعض الطلاب بتسريب صور للإمتحان على صفحات السوشيال ميديا، مؤكده أنهم بذلك يضرون أنفسهم وضياع مستقبلهم من ناحية، ومن ناحية أخرى يضرون زملائهم ويحاولون القضاء على مبدأ تكافؤ الفرص.

وأكدت عبير أن «الطالب الذي يقوم بتسريب الإمتحان ما يقوم به جريمة، أو فعل مقصود وموجه لتشويه صورة الوزارة والدولة، مطالبه بمحاسبة جميع المخالفين للقانون والمتسببين في أي تسريب.

ووجهت عبير حديثها لأولياء أمور الطلاب، قائله: «وعوا ولادكم من خطوره الغش والتسريب، وكمان حرام شرعا، ومخالف للقانون لأنه جريمة يعاقب من يقوم بها».