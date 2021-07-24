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تفريغ كاميرات المراقبة وفحص علاقات راقصة التجمع المتوفاة

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تفريغ كاميرات المراقبة وفحص علاقات راقصة التجمع المتوفاة تفريغ كاميرات المراقبة وفحص علاقات راقصة التجمع المتوفاة

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بدأت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة وجهات التحقيق فحص كاميرات المراقبة وعلاقات الراقصة الآسيوية التي عثر جثتها داخل العقار الذي تقطن فيه بمنطقة التجمع الخامس بجوار الأسانسير.

وتستمع الأجهزة الأمنية إلى أقوال الشهود من الجيران الذين عثروا على الجثة الراقصة وجاري فحص علاقاتها والأماكن التي تعمل وتستعلم جهات التحقيق عن تصاريح دخول وعمل المتوفاة ووقت حضورها إلى .


تبين من التحقيقات الأولية أن المتوفاة تحمل جنسية إحدى دول شرق اسيا وتبلغ من العمر 26 سنة وتم نقلها إلى المستشفى لتوقيع الفحص الطبي عليها وجاري إخطار السفارة التابعة لها الراقصة.

وكانت الأجهزة الأجهزة الأمنية تلقت بلاغا من سكان أحد العقارات يفيد العثور على راقصة متوفاة أمام أسانسير بوفاة راقصة بالتجمعالعقار وتبين أن الجثة لراقصة.

شائعة وفاة لورديان

فور انتشار خبر وفاة راقصة التجمع الخامس لاحقت الشائعات الراقصة البرازيلية لورديان وتداول نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي خبر وفاتها لكن الراقصة لورديان نشرت وصور من حفل تحييه في إحدى المدن الساحلية من خلال حسابها الخاص على موقع انستجرام لتنفى الإشاعات التي لاحقتها خلال الساعات الأخيرة وتصدرت الراقصة لورديان التريند بعد نشر خبر وفاة راقصة التجمع الراقصة لورديان برازيلية الجنسية تقيم في مصر منذ سنوات ظهرت الراقصة لورديان في بداية الأمر داخل مركز تجميل وهي ترقص على أغنية أخواتي وتصدرت التريند بسبب المقطع المصور وظهرت مع حمو بيكا وعمر كمال في فيديو كليب انتى معلمة وعود البطل ومحمود الليثي.

المصرى اليوم

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