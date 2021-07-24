ارتفاع عدد قتلى الفيضانات والانهيارات الأرضية في الهند لـ 125

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بلغ عدد قتلى الفيضانات والانهيارات الأرضية في الهند 125شخصا إثر غمر المياه للمنازل.

وواجهت فرق الإنقاذ في الهند صعوبات، اليوم السبت، للوصول إلى عشرات المنازل التي غمرتها المياه، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء "رويترز".

وتشهد ولاية مهاراشترا أشد هطول للأمطار في هذه الأثناء منذ 40 عاما، إضافة لوجود مخاطر من فيضان مياه أنهار كبرى عن ضفافها.

ووفقا لبيان صادر عن حكومة الولاية، فإن 90 ألف شخص تم إنقاذهم من المناطق المتضررة بالفيضانات. وكانت قد اجتاحت الفيضانات الصين وغرب أوروبا وموجات حارة على أمريكا الشمالية، بسبب تغيير المناخ.