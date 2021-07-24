أولمبياد طوكيو 2020.. مروان القماش يودع منافسات 400 متر حرة في السباحة

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ودع مروان القماش، لاعب المنتخب الوطني للسباحة، أولمبياد طوكيو 2020، والتي تستضيفها العاصمة اليابانية في الفترة من 23 يوليو حتى 8 أغسطس المقبل.

وفشل القماش في التواجد ضمن أول 8 لاعبين في سباق الـ400 متر حرة، بعد أن تواجد في المركز الثاني بالسباق الذي شارك فيه خلال التصفيات، محققًا زمن 3 دقائق و46 ثانية.

وكان القماش يحتاج أن يتواجد ضمن أول 8 لاعبين ليتأهل للدور المقبل.

وبالتالي لحق مروان القماش بفريدة عثمان التي ودعت المنافسة منذ قليل في منافسات 100 متر فراشة.