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سقوط 40 قتيلًا من "طالبان" في ضربات لسلاح الجو الأفغاني

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سقوط 40 قتيلًا من "طالبان" في ضربات لسلاح الجو الأفغاني سقوط 40 قتيلًا من "طالبان" في ضربات لسلاح الجو الأفغاني
تدمير جزء من أسلحة الحركة في هلمند وقندهار

سقوط 40 قتيلًا من

قتل 40 مسلحًا من حركة طالبان، في غارات لسلاح الجو الأفغاني؛ بحسب ما أعلنت وزارة الدفاع الأفغانية، اليوم "السبت".

وأوضحت الوزارة أن 14 من "طالبان" قتلوا في غارة لسلاح الجو الأفغاني بولاية هلمند جنوب البلاد.

وأضافت أن 15 آخرين في غارات أخرى بمناطق ند علي ومارجا في الولاية؛ وفقاً لـ"رويترز".

وبيّنت الوزارة أن غارات سلاح الجو الأفغاني قتلت 8 من مسلحي الحركة في قندهار، فضلًا عن 3 آخرين في "نمروز".

وذكرت أن الغارات التي نفذت أمس دمرت جزءًا كبيرًا من أسلحة "طالبان".

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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