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"الغذاء والدواء": هذا هو المعدل المناسب للفرد من اللحوم يوميًّا

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"الغذاء والدواء": هذا هو المعدل المناسب للفرد من اللحوم يوميًّا "الغذاء والدواء": هذا هو المعدل المناسب للفرد من اللحوم يوميًّا
يفضل ألا يزيد على 20% من معدل الاحتياج اليومي من السعرات

نصحت هيئة الغذاء والدواء بألا تتجاوز الحصص اليومية للفرد من اللحوم من 2-3 حصص بحد أقصى 30 جرامًا في الحصة الواحدة.

وأفادت الهيئة بأنه للتعامل الأمثل مع اللحوم يفضل أن يحسب الاستهلاك الأمثل للفرد من البروتين من 15 إلى 20% من معدل الاحتياج اليومي من السعرات الحرارية "2000 سعرة حرارية" التي تعادل من 300 إلى 400 سعرة حرارية من البروتين في اليوم.

وأضافت في تغريدة على حسابها بتويتر: أن المعدل المناسب بشكل عام يكون من 2 إلى 3 حصص، على أن تحتوي الحصة على 30 جرامًا، وبشكل عام لا يجب أن يتجاوز تناول الفرد من اللحوم يوميًّا عن 70 جرامًا.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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