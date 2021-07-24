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تعليم المنوفية تنعى وفاة إحدى الطالبات قبل بداية امتحان الفيزياء

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تعليم المنوفية تنعى وفاة إحدى الطالبات قبل بداية امتحان الفيزياء تعليم المنوفية تنعى وفاة إحدى الطالبات قبل بداية امتحان الفيزياء

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نعى أحمد سويد، مدير مديرية التربية والتعليم والتعليم الفني بالمنوفية، وفاة الطالبة منار محمد عبدالباقي بلجنة مدرسة نصر عبدالغفور الثانوية التابعة لإدارة منوف التعليمية بعدما فاضت روحها إلى خالقها قبل بداية امتحان مادة الفيزياء صباح اليوم.

وأكد مدير المديرية أنه في تمام الساعة التاسعة وأربعين دقيقة صباح اليوم السبت 24 / 7 وأثناء دخول الطالبة المتوفية اللجنة أصيبت بحالة إغماء وعلى الفور تعاملت الزائرة الصحية لإفاقتها وإجراء إسعافات أولية لها وتم استدعاء سيارة الإسعاف فورا وانتقلت لمستشفى منوف العام لإسعاف الطالبة لكن فاضت روحها إلى خالقها إثر هبوط حاد في الدورة الدموية.

ونفى سويد ما تردد على بعض المواقع والصفحات بشأن وفاة الطالبة بسبب صعوبة امتحان الفيزياء رغم أنها نقلت إلى المستشفى قبل بدء اللجنة الساعة العاشرة صباحا.

المصرى اليوم