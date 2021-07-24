الهند تخطط لإطلاق حملة تطعيم الأطفال ضد كورونا بحلول سبتمبر القادم

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قال رانديب جغوليريا، رئيس المعهد الهندي للعلوم الطبية، إن الهند تخطط لإطلاق حملة تطعيم الأطفال ضد كورونا بحلول سبتمبر المقبل، بعد حصول الشركات المنتجة للقاحات على الموافقة المناسبة.

وأعلن جوليريا في بث قناة «NDTV»: «أعتقد أن شركة Zydus Cadila قد أجرت التجارب الضرورية، وتتوقع حاليا موافقة طارئة. ويجب أن تنتهي تجارب (لقاحات) «Covaxin» و«Bharat Biotech» على الأطفال بحلول أغسطس أو سبتمبر، وقبل ذلك الوقت يجب أن نحصل على الموافقة (على الاستخدام).

وأضاف: «آمل بأن نبدأ تطعيم الأطفال بحلول سبتمبر المقبل، مما سيكون حافزا كبيرا لقطع سلسلة نقل العدوى».

وأعلنت الحكومة الهندية سابقا عن خططها لتلقيح كل المواطنين البالغين بحلول نهاية العام الجاري. وحتى صباح اليوم السبت استخدمت الهند 427 مليونًا و882261 جرعة من اللقاحات.

وتمت في الهند حتى الآن الموافقة على استخدام 3 لقاحات ضد فيروس كورونا وهي لقاح «Covishield» المصنوع في الهند والذي اخترعته شركة «أسترازينيكا» البريطانية السويدية، ولقاح «Covaxin» الذي تنتجه شركة «Bharat Biotech» الهندية، ولقاح «سبوتنيك V» الروسي.