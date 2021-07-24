برلماني يطالب رجال الاعمال بالتبرع لـ «حياة كريمة» : المبادرة تطبيقا حقيقيا للزكاة

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طالب النائب سيد حنفى طه عضو مجلس النواب، جميع رجال الاعمال والمستثمرين والاثرياء والقادرين من الشعب المصرى الاسراع بالتبرع للمبادرة الرئاسية «حياة كريمة» للمساهمة مع الحكومة وجميع مؤسسات الدولة في انجاز هذه المشروع غير المسبوق في تاريخ مصر .

و قال «حنفى» في بيان له اليوم السبت، إن مشروع حياة كريمة واحد من اهم المشروعات القومية الكبرى التي اطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسى بعد حالة الاهمال لعقود طويلة للقرى والريف المصرى مؤكداً أن هذا المشروع الكبير سيحقق التنمية الشاملة والحقيقية ويغير وجه الحياة الاقتصادية والاجتماعية داخل الريف والقرى المصرية خاصة .

و اشار إلى ان المشروع سيستفيد منه 58 مليون مواطن يقطنون الريف والقرى المصرية على مستوى الجمهورية. لافتا إلى ان هذا المشروع يرسخ مبدأ التكافل الاجتماعي بين جميع المصريين في اروع صوره .

و اضاف ان دار الإفتاء المصرية اكدت على أن مبادرة حياة كريمة تعد تطبيقاً حقيقياً للزكاة والتى جعلها الله تكافلا اجتماعيا وأن الزكاة تأخذ من الأغنياء وتقدم للفقراء لتقل الطبقية بين جميع الطبقات فيحيى الجميع حياة كريمة، لذلك يجوز توجيه أموال الزكاة لمبادرة حياة كريمة.

و تابع «حنفى»: «دار الافتاء اكدت ايضا ان مبادرة حياة كريمة تمتاز بالمؤسسية والمعلوماتية، وكلما كان المشروع به من المعلومات والبيانات الواسعة المدى كان أثره عظيما وأن المبادرة تعد أكبر مشروع وطنى في العصر الحديث وأن مبادرة حياة كريمة تشمل سكن وتعليم وعلاج، وكل هذه النواحى تسعى لبناء الإنسان والزكاة أساسها بناء الإنسان ودوران عجلة التنمية المجتمعية».