كوريا الجنوبية تفوز بأول ميدالية ذهبية في منافسات الرماية في أولمبياد طوكيو

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فازت كوريا الجنوبية بأول ميدالية ذهبية في منافسات الرماية بالقوس والسهم للفرق المختلطة في أولمبياد طوكيو.

وفاز اللاعب «كيم جيه-دوك» 17 عاما وزميلته اللاعبة «أن سان» 20 عاما على الفريق الهولندي المكون من اللاعبة «غابرييلا شلوسر» واللاعب «ستيف ويجلر» بنتيجة 5-3، في ملعب «يومينوشيما بارك» للرماية في العاصمة اليابانية.

ويعد «كيم» و«أن» أصغر عضوية في فرق الرجال والنساء لكوريا الجنوبية في أولمبياد طوكيو. كما يمثلان كوريا الجنوبية في المنافسة المختلطة التي يتم تقديمها لأول مرة في هذه الدورة الأولمبية.

وقد تغلب فريق «كيم» و«أن» على الفرق المناظرة من بنغلاديش والهند والمكسيك، ليتنافسا مع الفريق الهولندي في النهائيات.

وتتم المنافسة في الفرق المختلطة في كل مباراة على مجموعات مكونة من 4 أسهم، بواقع سهمين لكل رامي في كل مجموعة. ويحصل الفريق صاحب أعلى درجات في المجموعة على نقطتين، وعند التعادل يحصل كل فريق على نقطة.