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زلزال بقوة 6.4 درجة بالقرب من سواحل الفلبين

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زلزال بقوة 6.4 درجة بالقرب من سواحل الفلبين زلزال بقوة 6.4 درجة بالقرب من سواحل الفلبين

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أفاد مركز أوروبا والبحر المتوسط لرصد الزلازل، اليوم السبت، بأن زلزلا بقوة 6.4 درجة بمقياس ريختر وقع بالقرب من سواحل الفلبين.

وأشار المركز إلى أن بؤرة الزلزال كانت تقع على بعد 31 كيلومترا غربي مدينة باتانغاس التي يقطنها نحو 237 ألف شخص، وبعمق 173 كيلومترا. ولم ترد أي معلومات عن وقوع دمار أو ضحايا بشرية.

وفي سياق متصل، قام رجال الانقاذ في الفلبين بإجلاء 13,2 ألف شخص يعيشون بالقرب من نهر ماريكينا، الواقع بشرقي العاصمة مانيلا، بسبب ارتفاع منسوب المياه في النهر.

وأفاد مارك كيشين تيمبال، ممثل المجلس الوطني للوقاية من المخاطر وإزالة الكوارث الطبيعية في الفلبين، بأنه تم إجلاء نحو 3077 أسرة، أو 13225 شخصا، مضيفا أن تم نقل الناس من التجمعات السكنية الواقعة في الأراضي المنخفضة المعرضة للفيضانات إلى 28 مركزا بمدينة ماريكينا. وأضاف : "ويتابع ممثلون آخرون للسلطات المحلية الوضع، وهم جاهزون لإجلاء الناس، إذا ظهرت هناك حاجة إلى ذلك".

وبلغ منسوب المياه في نهر ماريكينا 16,4 مترا بسبب هطول الأمطار الغزيرة. ونتيجة لذلك رفعت السلطات مستوى الإنذار إلى الدرجة الثانية، مما يقضي بإجلاء السكان إلى مناطق تقع على ارتفاع أعلى.

وقال مارك تيمبال إن الفيضانات وقعت أيضا في مدن رودريغس وسان ماتيو وتايتاي الواقعة في ولاية ريسال، مشيرا إلى أن 439 أسرة من هذه المدن تقيم حاليا في 10 مراكز إجلاء.

المصرى اليوم

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