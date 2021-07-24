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مباشر أولمبياد طوكيو 2020.. ضد البرتغال في كرة اليد.. انتهاء الشوط الأول بالتعادل (15-15) 

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مباشر أولمبياد طوكيو 2020.. مصر ضد البرتغال في كرة اليد.. انتهاء الشوط الأول بالتعادل (15-15)  مباشر أولمبياد طوكيو 2020.. ضد البرتغال في كرة اليد.. انتهاء الشوط الأول بالتعادل (15-15) 

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يلعب المصري لكرة اليد اليوم أولى مبارياته في أولمبياد طوكيو 2020 أمام البرتغال السوم السبت، في تمام الثانية عشرة والنصف ظهرًا.

وانتهى الشوط الأول بالتعادل بنتيجة (15-15).

وتضم قائمة المنتخب الوطني كل من:

كريم هنداوى، محمد عصام الطيار، محمد على، عمر الوكيل «بكار»، يحيى الدرع، على زين، حسن وليد قداح، احمد هشام «دودو»، سيف الدرع، يحيى خالد، أحمد الأحمر، محمد هشام سند، إبراهيم المصري، محمد ممدوح هاشم، وسام سامى نوار، أحمد عادل.

ويرأس بعثة المنتخب الوطنى المصري في أولمبياد طوكيو كابتن أيمن صلاح والجهاز الفني لمنتخبنا الوطنى المصري بقيادة روبرتو جارسيا باروندو المدير الفني- أنطونيو يورينتي مدرب مساعد- فينيو لوزرت مدرب حراس المرمى- دكتور محمد شوقى طبيب المنتخب- كابتن نور أبو زيد مدير المنتخب.

المصرى اليوم

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