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إغلاق عاصمة فيتنام 15 يوم بسبب

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إغلاق عاصمة فيتنام 15 يوم بسبب فيروس كورونا إغلاق عاصمة فيتنام 15 يوم بسبب

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أعلنت فيتنام إغلاق العاصمة هانوي 15 يوما اعتبارا من اليوم السبت، لمحاربة اتشار .

ويحظر التجمع لأكثر من شخصين في الأماكن العامة، ويُسمح فقط للمكاتب الحكومية والمستشفيات والمتاجر والأعمال الأساسية بالبقاء مفتوحة.

وسجلت هانوي 70 إصابة مؤكدة،، فيما سجلت البلاد 7295 حالة إصابة خلال الـ 24 ساعة الماضية، منها ما يقرب من 5000 في أكبر مدينة بفيتنام، مدينة هوشي منه الجنوبية.

و منذ أبريل، سجلت فيتنام أكثر من 83000 إصابة و335 حالة وفاة.

وكانت الإصابات في العالم تجاوزت الـ 192 ملايين حالة منذ انتشار الجائحة.

المصرى اليوم

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