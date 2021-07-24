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طلب إحاطة يطالب بتنشيط سياحة «اليخوت» بأفكار خارج الصندوق

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طلب إحاطة يطالب الحكومة بتنشيط سياحة «اليخوت» بأفكار خارج الصندوق طلب إحاطة يطالب بتنشيط سياحة «اليخوت» بأفكار خارج الصندوق

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تقدم النائب أحمد إدريس عضو لجنة السياحة والطيران بمجلس النواب، بطلب احاطة للمستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس مجلس النواب موجه لرئيس الوزراء ووزير السياحة حول خطة في ترويج سياحة اليخوت .

و قال في طلبه إن تمتلك جميع المقومات والفرص الواعدة التي تسهم في تعظيم سياحة اليخوت وتحقيق عائد كبير منها وهو ما أكد عليه الرئيس عبدالفتاح ، وأعطى توجيهاته بوضع خطة استراتيجية لتعظيم سياحة اليخوت في مصر، ودراسة الإجراءات المنفذة لسياحة اليخوت مقارنة بالدول المنافسة، عملاً على تيسير الإجراءات وتعظيماً لذلك النوع من النشاط السياحى.

و أضاغ «إدريس» في طلب الاحاطة أن مصر منطقة جاذبة لسياحة اليخوت لما تتمتع به من شواطئ تمتد على ساحل البحرين الأحمر والمتوسط، ومراين ومقومات سياحية متميزة ومتنوعة وظروف مناخية ملائمة مما يساعد عر نمو هذه السياحة .

و تابع أنه في ظل التداعيات السلبية والخطيرة لفيروس كورونا على جميع القطاعات الاقتصادية بصفة عامة وعلى القطاع السياحى بصفة خاصة وكان لزاما على الحكومة ان تفكر في اساليب وطرق غير تقليدية من خارج الصندوق لتشجيع القطاع السياحى وتنويع المنتج السياحي.

المصرى اليوم

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