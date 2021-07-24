«الصحة الفلسطينية»: وفاة و63 إصابة جديدة بفيروس كورونا

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أعلنت وزيرة الصحة الفلسطينية د. مي الكيلة، يوم السبت، أن نسبة التعافي من فيروس كورونا في فلسطين بلغت 98.6%، فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 0.3% ونسبة الوفيات 1.1% من مجمل الإصابات.

وأشارت الكيلة، في تقريرها اليومي عن حالة الوباء في الأراضي الفلسطينية إلى إنه تم تسجيل وفاة و63 إصابة جديدة بفيروس كورونا.

وسجلت حالة وفاة نتيجة مضاعفات الإصابة بفيرةس كورونا في خلال الـ24 ساعة الماضية.

ولفتت الكيلة إلى وجود 12 مريضاً في غرف العناية المكثفة، فيما يعالج في مراكز وأقسام كورونا في المستشفيات 13 مريضاً.

وفيما يخص المواطنين الذين تلقوا اللقاحات المضادة لـ فيروس كورونا فقد بلغ عددهم الإجمالي 572،344 بينهم 403،313 تلقوا الجرعتين من اللقاح.