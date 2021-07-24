أخبار عاجلة

فيلم «الست» يقتنص 3 جوائز جديدة -
انطلاق حلقات الموسم الثانى من مسلسل «الحرامى» -
«الحوكر» يتصدر تريند يوتيوب بـ«رقم 1 ده مش إنت» -
أولمبياد طوكيو 2020.. محمد متولي يتأهل لدور الـ16 في المصارعة الرومانية -
أولمبياد طوكيو 2020.. «يد فرنسا» تكتسح البحرين 42 - 28 وتتأهل لنصف النهائي -
تردد بين سبورت المفتوحة المجانية الناقلة لمباراة البرازيل والمكسيك الآن مباشر -
كريم شحاتة: فرجاني ساسي كان «بينيم الزمالك» -
تامر حسني ينجح في الصلح بين نصر محروس والمطرب دياب (فيديو) -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. المصرى اليوم

«الصحة الفلسطينية»: وفاة و63 إصابة جديدة بفيروس كورونا

Print
«الصحة الفلسطينية»: وفاة و63 إصابة جديدة بفيروس كورونا «الصحة الفلسطينية»: وفاة و63 إصابة جديدة بفيروس كورونا

اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت وزيرة الصحة الفلسطينية د. مي الكيلة، يوم السبت، أن نسبة التعافي من فيروس كورونا في فلسطين بلغت 98.6%، فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 0.3% ونسبة الوفيات 1.1% من مجمل الإصابات.

وأشارت الكيلة، في تقريرها اليومي عن حالة الوباء في الأراضي الفلسطينية إلى إنه تم تسجيل وفاة و63 إصابة جديدة بفيروس كورونا.

وسجلت حالة وفاة نتيجة مضاعفات الإصابة بفيرةس كورونا في خلال الـ24 ساعة الماضية.

ولفتت الكيلة إلى وجود 12 مريضاً في غرف العناية المكثفة، فيما يعالج في مراكز وأقسام كورونا في المستشفيات 13 مريضاً.

وفيما يخص المواطنين الذين تلقوا اللقاحات المضادة لـ فيروس كورونا فقد بلغ عددهم الإجمالي 572،344 بينهم 403،313 تلقوا الجرعتين من اللقاح.

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
وزارة الصحة: خروج 560 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات

وزارة الصحة: خروج 560 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات

رامي وحيد يعلن إصابته بفيروس كورونا: «الحمد الله على الابتلاء»

رامي وحيد يعلن إصابته بفيروس كورونا: «الحمد الله على الابتلاء»

دراسة تؤكد علاقة فيروس كورونا بالخرف الغير قابل للشفاء

دراسة تؤكد علاقة فيروس كورونا بالخرف الغير قابل للشفاء

خلال 24 ساعة.. قطر تسجل 102 حالة جديدة بفيروس كورونا

خلال 24 ساعة.. قطر تسجل 102 حالة جديدة بفيروس كورونا