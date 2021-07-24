تعرف على مميزات مساحة تخزين جوجل الإضافية

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اعتبارًا من 1 يونيو 2021، غيّرت جوجل سياسة التخزين الخاصة بها لصور جوجل، حيث تقدم جوجل الآن إجمالي سعة تخزينية مجانية تبلغ 15 جيجابايت مع جميع الحسابات مقسمة بين جوجل Drive وGmail وGoogle Photos، لذلك إذا تجاوزت حد التخزين، فسيتعين عليك شراء خطة Google One للاستخدام المستمر لخدمات جوجل، ومع ذلك، فإن الصور ومقاطع الفيديو التي تم حفظها بجودة عالية قبل 1 يونيو 2021 ليست جزءًا من مساحة التخزين المجانية 15 جيجا بايت.

يمكنك الحصول على مساحة تخزين أكبر عبر جوجل Drive وGmail وصور جوجل من خلال Google One. وبالتالي، يمكنك بسهولة تخزين بياناتك المهمة بأمان في السحابة.

لن تتمكن أنت وأفراد عائلتك من الوصول إلى مزايا الأعضاء الإضافية وخبراء جوجل.

لن يكون لديك أنت وأفراد عائلتك مساحة تخزين إضافية. سيتم تقييدك بسعة التخزين المجانية الافتراضية البالغة 15 غيغابايت.

لن تتمكن من إرسال أو استقبال الرسائل على Gmail

لن تتمكن من مزامنة أو تحميل ملفات جديدة على جوجل Drive

جوجل Drive عبارة عن خدمة تخزين بينما Google One عبارة عن خطة اشتراك توفر لك مساحة تخزين إضافية يمكن استخدامها عبر Gmail وجوجل Drive وصور جوجل، كما يمكنك أيضًا مشاركة عضوية Google One الخاصة بك مع أفراد عائلتك للوصول إلى مزايا إضافية.

يحتوي كل حساب جوجل على 15 غيغابايت من السعة التخزينية المجانية، والتي تتم مشاركتها عبر Gmail وجوجل Drive وصور جوجل.

وإذا قمت بالترقية إلى Google One، فستزيد سعة تخزين جوجل لديك إلى 100 جيجابايت أو أكثر بناءً على الخطة التي تختارها.

انتقل إلى جوجل.com/settings/storage لمعرفة مقدار السعة التخزينية المتبقية لك على جوجل.