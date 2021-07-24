حماس تستنكر منح إسرائيل عضوية مراقب في الاتحاد الأفريقي

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استنكرت حركة حماس قرار منح الاحتلال الإسرائيلي عضوية الاتحاد الأفريقي كعضو مراقب، واصفًا قرار الاتحاد الأفريقي بالصادم والمستنكر.

واعتبرت الحركة أن هذا القرار يعزز شرعية هذا الكيان على أرضنا، ويمنحه المزيد من الفرص للاستمرار في مخططاته لشطب الحقوق الفلسطينية، والاستمرار في جرائمه الوحشية بحق الشعب الفلسطيني.

واعتبرت أنّ هذا القرار أخذ من دول القارة الأفريقية، والتي عانت لقرون، وما زالت، من نير الاستعمار والعنصرية، وبذلت الغالي والرخيص للتخلص منهما.

وتابعت: «كنا وما زلنا نرى في دول هذه القارة امتداداً طبيعياً لنضالنا العادل من أجل الحرية والاستقلال، ونتطلع لدعمها القوي والمستمر».

وطالبت الحركة، بطرد هذا الكيان من الاتحاد فوراً، وفرض العقوبات الرادعة عليه حتى يرضخ للحق والعدل، فيستجيب لتطلعاتنا كشعب تحت الاحتلال، بإقامة الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس، والعودة إلى ديارنا التي هجرنا منها بالقوة الوحشية.