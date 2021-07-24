يسرا توجه رسالة إلى والدتها : الحياة من بعدك فيها حاجة ناقصة أوي

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أحيت الفنانة يسرا ذكرى مرور عامين على رحيل والدتها ووجهت لها رسالة مؤثرة عبر حسابها الرسمي على انستجرام، وكتبت «يسرا» قبل قليل عبر حسابها:«أمي الغالية سنتين فاتوا على فراقك.. وحشتيني أوي وحقيقي الحياة من بعدك فيها حاجة ناقصة أوي بنسبالي.. خدتي معاكي يا أمي الفرح كله والحزن كله معاكي، كل حاجة بقت شبه بعضها من بعدك«.

وتابعت «يسرا»: «يمكن الحاجة اللي مصبرة قلبي على فراقك إني عارفة إنك في مكان أحسن وأنضف وأنقى، مكان مليان حب وسلام وتسبيح لرب الكون سبحانه وتعالى.. وحشتيني ووحشني حضنك وطبطبتك عليا وأنا في حضنك.. حقيقي أنا عايشة برضاكي وبرك عليا ربنا مايحرمني من برك عليا.. ربنا يجمعني بيكي على خير.. بشكر كل حد فاكر أمي في دعائه وربنا مايحرمكوش من أي عزيز أو غالي.. فضلا وليس أمرا برجاء الدعاء».

يذكر ان الفنانة يسرا شاركت في ماراثون رمضان الماضي بمسلسل «حرب اهلية» الذي شاركها بطولته باسل خياط وأروى جودة ومايان السيد وجميلة عوض وأخرجه سامح عبدالعزيز.