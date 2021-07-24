أخبار عاجلة

فيلم «الست» يقتنص 3 جوائز جديدة -
انطلاق حلقات الموسم الثانى من مسلسل «الحرامى» -
«الحوكر» يتصدر تريند يوتيوب بـ«رقم 1 ده مش إنت» -
أولمبياد طوكيو 2020.. محمد متولي يتأهل لدور الـ16 في المصارعة الرومانية -
أولمبياد طوكيو 2020.. «يد فرنسا» تكتسح البحرين 42 - 28 وتتأهل لنصف النهائي -
تردد بين سبورت المفتوحة المجانية الناقلة لمباراة البرازيل والمكسيك الآن مباشر -
كريم شحاتة: فرجاني ساسي كان «بينيم الزمالك» -
تامر حسني ينجح في الصلح بين نصر محروس والمطرب دياب (فيديو) -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. الفن و المشاهير
  4. المصرى اليوم

يسرا توجه رسالة إلى والدتها : الحياة من بعدك فيها حاجة ناقصة أوي

Print
يسرا توجه رسالة إلى والدتها : الحياة من بعدك فيها حاجة ناقصة أوي يسرا توجه رسالة إلى والدتها : الحياة من بعدك فيها حاجة ناقصة أوي

لاقتراحات اماكن الخروج

أحيت الفنانة يسرا ذكرى مرور عامين على رحيل والدتها ووجهت لها رسالة مؤثرة عبر حسابها الرسمي على انستجرام، وكتبت «يسرا» قبل قليل عبر حسابها:«أمي الغالية سنتين فاتوا على فراقك.. وحشتيني أوي وحقيقي الحياة من بعدك فيها حاجة ناقصة أوي بنسبالي.. خدتي معاكي يا أمي الفرح كله والحزن كله معاكي، كل حاجة بقت شبه بعضها من بعدك«.

وتابعت «يسرا»: «يمكن الحاجة اللي مصبرة قلبي على فراقك إني عارفة إنك في مكان أحسن وأنضف وأنقى، مكان مليان حب وسلام وتسبيح لرب الكون سبحانه وتعالى.. وحشتيني ووحشني حضنك وطبطبتك عليا وأنا في حضنك.. حقيقي أنا عايشة برضاكي وبرك عليا ربنا مايحرمني من برك عليا.. ربنا يجمعني بيكي على خير.. بشكر كل حد فاكر أمي في دعائه وربنا مايحرمكوش من أي عزيز أو غالي.. فضلا وليس أمرا برجاء الدعاء».

يذكر ان الفنانة يسرا شاركت في ماراثون رمضان الماضي بمسلسل «حرب اهلية» الذي شاركها بطولته باسل خياط وأروى جودة ومايان السيد وجميلة عوض وأخرجه سامح عبدالعزيز.

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
فيلم «الست» يقتنص 3 جوائز جديدة

فيلم «الست» يقتنص 3 جوائز جديدة

انطلاق حلقات الموسم الثانى من مسلسل «الحرامى»

انطلاق حلقات الموسم الثانى من مسلسل «الحرامى»

«الحوكر» يتصدر تريند يوتيوب بـ«رقم 1 ده مش إنت»

«الحوكر» يتصدر تريند يوتيوب بـ«رقم 1 ده مش إنت»

أولمبياد طوكيو 2020.. محمد متولي يتأهل لدور الـ16 في المصارعة الرومانية

أولمبياد طوكيو 2020.. محمد متولي يتأهل لدور الـ16 في المصارعة الرومانية