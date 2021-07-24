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طالب النائب محمد عبدالله زين الدين، عضو مجلس النواب، كافة الأجهزة الرقابية بالقيام بدورها على أكمل وجه في الرقابة على الأسعار بكافة السلع والخدمات على مستوى الجمهورية.

و قال «زين الدين» في تصريحات صحفية له اليوم، إن البعض استغل تحريك أسعار المواد البترولية في رفع الأسعار، وهو ما يتسبب في إرهاق المواطنين، مشيرا إلى أن الزيادة التي حدثت في أسعار بعض المواد البترولية طفيفة.

و طالب بضرورة تنفيذ ما أكدت عليه الوزارات المختلفة بأنه لا يوجد تحريك للأسعار، واضاف أن وزارة التنمية المحلية كشفت عدم وجود أي زيادة في المواصلات وكذلك اتحاد الغرف التجارية والتي أكدت أن الزيادة التي حدثت في أسعار المواد البترولية لن تؤثر على الأسعار.

ودعا عضو مجلس النواب، جهاز حماية المستهلك لتفعيل خدماته والتعامل الفوري مع شكاوى المواطنين من رفع الأسعار بدون وجه حق، مؤكدا على ان كل المواطنين مطالبين بعدم التراخي في الحفاظ على حقوقهم والإبلاغ عن أي تجاوز في الأسعار بأي سلعة أو خدمة.

و كانت لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية اعلنت في اجتماعها المنعقد عقب انتهاء شهر يونيو الماضي رفع الأسعار الحالية للبنزين بأنواعه بـ25 قرشا، وتثبيت سعر السولار والمازوت، وذلك حتى نهاية شهر سبتمبر المقبل. واعلنت اللجنة أنه اعتبارًا من الساعة التاسعة صباح امس الجمعة تصبح الأسعار:

6،75 جنيه للتر البنزين 80.

8 جنيهات للتر البنزين 92.

9 جنيهات للتر البنزين 95.

تثبيت سعر بيع السولار عند 6.75 جنيه للتر.

تثبيت سعر المازوت للقطاع الصناعي عند 3900 جنيه للطن.