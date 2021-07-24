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إيران تدعو أذربيجان وأرمينيا إلى ضبط النفس بسبب الاشتباكات الحدودية

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إيران تدعو أذربيجان وأرمينيا إلى ضبط النفس بسبب الاشتباكات الحدودية إيران تدعو أذربيجان وأرمينيا إلى ضبط النفس بسبب الاشتباكات الحدودية

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دعت إيران، كلا من أذربيجان وأرمينيا إلى ضبط النفس بسبب الاشتباكات الحدودية المتفرقة الأخيرة التي حصلت بينهما.

وأعرب المتحدث باسم الخارجية الإيرانية، سعيد خطيب زادة، عن آسفه إلى استمرار الاشتباكات الحدودية المتفرقة بين القوات الأذربيجانية والأرمنية، اليت أسفرت عن سقوط قتيل وجرحى من الجانبين.

وشددت الخارجية الإيرانية على ضرورة تسوية وحل الخلافات الحدودية بين البلدين سلميا، والوصول على وجه السرعة للسلام في منطقة القوقاز الجنوبي.

وأعلنت وزارة الدفاع الأذربيجانية، أمس الجمعة، عن مقتل أحد جنودها في إطلاق نار من قبل القوات الأرمنية استهدف موقع على الحدود بين الطرفين.

وأعلنت وزارة الدفاع الأرمنية إصابة 3 من جنودها بنيران من القوات الأذربيجانية في منطقة جيكاركونيك بشرق أرمينيا.

المصرى اليوم

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