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افتتاح أول مدرسة للطقوس والألحان الكنسية بـ «كاثوليك المنيا»

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افتتح الأنبا باسيليوس فوزي، مطران إيبارشية المنيا للأقباط الكاثوليك، مدرسة الشمامسة بالإيبارشية، لتعليم الطقوس والألحان الكنسية لكنيستنا القبطية الكاثوليكية، بحضور الأب عمانوئيل عبدالله، وكيل المطرانية.

بدأ الافتتاح بصلاة القداس الإلهي، أعقبه ترحيب وتشجيع من صاحب النيافة للحاضرين.

الجدير بالذكر أن افتتاح هذه المدرسة يأتي في إطار اهتمام «الانبا باسيلوس»، بوضع رؤية موحدة على مستوى الإيبارشية، لتعليم أبنائنا الألحان الخاصة بالقداس الإلهي، وكذلك المناسبات الاحتفالية المختلفة.

افتتاح اول مدرسة للالحان الكنسية ب كاثوليك المنيا
افتتاح اول مدرسة للالحان الكنسية ب كاثوليك المنيا

المصرى اليوم

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