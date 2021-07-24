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نقيب الفلاحين الزراعيين يعلن حل أزمة الأسمدة خلال أيام

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نقيب الفلاحين الزراعيين يعلن حل أزمة الأسمدة خلال أيام نقيب الفلاحين الزراعيين يعلن حل أزمة الأسمدة خلال أيام

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قال محمد عبدالستار النقيب العام للفلاحين الزراعيين،أن الأسمدة شهدت ارتفاعا ملحوظا خلال الأيام القليلة الماضية حيث بلغ سعر طن اليوريا حوالى 7000 جنيه بينما وصل طن النترات إلى 6500 جنيه للطن .

وذلك بعد اختفاء الأسمدة المدعمة من الجمعيات الزراعية حيث يصل سعر طن الأسمدة المدعمة لحوالى 3290 جنيها لطن سماد اليوريا و3190 لطن سماد النترات أي أن الزيادة تصل للضعف .

وأوضح نقيب الفلاحين الزراعيين،في تصريحات له اليوم السبت،انه تم بحث مشكلة زيادة الاسمدة التي شهدتها الاسواق خلال الفترة الماضية مع قيادات وزارة الزراعة ،والذين اكدوا على حل الأزمة خلال ايام،حيث أصدر وزير الزراعة تعليماته بضخ كميات كبيرة من الأسمدة المدعمة في الجمعيات الزراعية حتى لا تتأثر أسعار المنتجات الزراعية على المواطن البسيط ،لافتا ان الزيادة في اسعار الاسمدة التي شهدتها الأسواق بسبب توقف ثلاث مصانع عن الإنتاج منهم مصنع الدقهلية الذي توقف منذ عام ونصف الإسكندرية والمصرية بجانب أن هناك بعض المصانع لا تلتزم بتوريد الحصص المتفق عليها مع الوزارة الزراعية خاصة وأن بعض الشركات قامت بتوجيه كميات كبيرة من الإنتاج للتصدير إلى الأسواق الأوروبية للاستفادة من السعر العالمى المرتفع حاليا من ناحية أخرى

وطالب عبدالستار، بتقديم حزمة تشجيعية للفلاح منها حل مشاكل تسويق المحاصيل وتطبيق نظام الزراعة التعاقدية للمحاصيل الاستراتيجية بما يحقق عائدا للفلاح وهامش ربح مناسبا يغطى التكلفة الحقيقية للإنتاج الزراعي لحمايتهم من التقلبات السعرية، مشيراً إلى أن شركات الأسمدة تحقق ارباح بالملايين من الجنيهات مما سيؤدى إلى ارتفاع التكلفة الإنتاجية لمعظم المحاصيل الزراعية في ظل تدنى اسعارها سيؤدى إلى عزوف الفلاح عن الزراعة أو رفع سعر المحاصيل على الموطن البسيط بما لايتناسب مع دخله .

المصرى اليوم

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