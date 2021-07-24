رئيس مياه القناة: الانتهاء من تركيب الوصلات المنزلية للصرف الصحي قريبًا

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أكد اللواء عبد الحميد عصمت رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظات القناة، اليوم السبت، أننا مستمرون في تنفيذ خطة الشركة لتوصيل الوصلات المنزلية للصرف الصحي للمواطنين بمنطقة الشيخ غريب والتي يتم الانتهاء منها خلال الأسبوع المقبل، مؤكداً على الانتهاء من إنشاء محطة وشبكات صرف صحي بالمنطقة بطاقة تصميمية 13 ألف متر مكعب يوم، لتخدم أكثر من 20 ألف نسمة، تحت أشراف مباشر من محمود حسونة رئيس منطقة القصاصين.

قال اللواء عبد الحميد عصمت، إنه جاري الاستمرار في عمليات تطهير بيارات محطات الصرف الصحي، بالإضافة إلى تكثيف أعمال تسليك الشبكات في إقليم محافظات القناة، السويس، والإسماعيلية، وبورسعيد، وذلك تنفيذًا لخطة الشركة للقضاء على المناطق الساخنة ورفع كفاءة شبكات الصرف الصحى حتى تستوعب أي زيادة متوقعة.

وأضاف اللواء عصمت، أن حملة ملس وتطهير شبكات الصرف الصحي، شملت الخطوط الرئيسية والفرعية، من خلال الدفع بفرق تطهير مدعومة بالسيارات لتطهير شبكة الصرف الصحي، حيث تم استخراج كميات كبيرة من الرواسب من رمال والحجارة، ومُخلفات البناء والمواد الصلبة، ومخلفات حيوانية، وملابس، وذلك للحفاظ على استمرارية عمل الشبكة وزيادة عمرها الافتراضي، وضمان توصيل مياه الصرف الصحى من المنازل إلى محطات الرفع ومحطات المعالجة، ومنع حدوث أي انسداد بالشبكات أو أي طفح بالشوارع.

وأشاد اللواء عبد الحميد عصمت، بجهود العاملين خلال أجازة عيد الأضحى المبارك في القطاعات والمناطق ومحطات مياه الشرب والصرف الصحي، والحملة الميكانيكية بالشركة المتمثلة "سيارات الطوارئ، ومياه الشرب، وسيارات الكسح، وسيارات النافوري، والتدخل السريع،" في إقليم محافظات القناة، وذلك لمتابعة سير وانتظام العمل على أرض الواقع، من أجل تقديم خدمات أفضل ومتميزة للمواطنين.

وأشار اللواء عبد الحميد عصمت، أن قطاع مياه الشرب والصرف الصحي بمدن القناة يحظى باهتمام المهندس ممدوح رسلان رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي، وذلك بهدف تأمين الطلب المتزايد على مياه الشرب وخدمات الصرف الصحي في ظل الزيادة المستمرة في عدد السكان، لافتا إلى الاستجابة السريعة لشكاوى عملاء الشركة والتحرك الفورى لفرق الصيانة الفنية فور تلقى شكاوى العملاء.

