احتفال صيني لترقية فصل بجامعة عين شمس إلى معهد كونفوشيوس

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شهد الدكتور محمود المتيني، رئيس جامعة عين شمس، عبر تقنية الفيديو كونفرانس، مراسم الاحتفال الرسمي الذي أقيم بالعاصمة الصينية بكين؛ لترقيه فصل كونفوشيوس جامعة عين شمس إلى معهد كونفوشيوس جامعة عين شمس، وذلك بحضور أكثر من ١٠٠ شخص من الجانبين المصرى والصينى .

حيث حضر مراسم الاحتفال من الجانب المصري الدكتور عبدالفتاح سعود، نائب رئيس جامعة عين شمس لشؤون التعليم والطلاب، والدكتور أيمن صالح، نائب رئيس الجامعة لشؤون الدراسات العليا والبحوث، ومن الجانب الصينى حضر كلاً من جانج يانغ رئيس مجلس إدارة الخان بان، وجاو لينغ شان، نائب رئيس مجلس الخان بان، وليو لي، رئيس جامعة بكين للغات والثقافة، وفينغ يونغ شينغ، رئيس مجلس إدارة الشركة الصينية المحدودة للنشر والتوزيع التعليمي، وتشيان شو خونج، رئيس جامعة خوادونج.

وفى كلمته، أعرب الدكتور محمود المتينى رئيس الجامعة عن خالص شكره وتقديره للجانب الصينى على ما أبداه من ثناء وتقدير لجامعة عين شمس ممثلة في معهد كونفوشيوس جامعة عين شمس، كما قدم شرحاً وافياً بإنجازات معهد كونفوشيوس جامعة عين شمس في الثلاث سنوات الماضية من الدورات والأنشطة الثقافية والعلمية والمعسكرات والمنح والمسابقات والمؤتمرات. وفى نهاية كلمته تقدم بالشكر للحضور الكريم ولمؤسسة الخان بان على دعمها الدائم لجامعة عين شمس والجامعات الصينية.

واضاف المتيني أن هذه الترقية هي سابقة تعد الأولى من نوعها بعد مرور ثلاث سنوات فقط من بدء العمل في الفصل حيث أن المدة المحددة من الجانب الصيني الرسمية هي خمس سنوات، مشيرا إلى الترقية جاءت على خلفية الجهد المبذول والمتواصل من جانب الفصل لتذليل كافة السبل لمساعدة الطلاب على تعليم اللغة الصينية.

جدير بالذكر أن هذه الترقية سترفع من امكانية واستيعاب المعهد وستأهله لزيادة وتنوع الأنشطة التي يقيمها وزيادة عدد الطلاب المشاركين في كل من المعسكرات والمنح والمسابقات بالإضافة إلى بدء المعهد في فتح فصول أخرى للمعهد في أماكن أخرى .