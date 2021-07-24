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أجبرتها على ممارسة الرذيلة حتى الموت.. ربة منزل ارتكبت 5 جرائم داخل شقة بالجيزة

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أجبرتها على ممارسة الرذيلة حتى الموت.. ربة منزل ارتكبت 5 جرائم داخل شقة بالجيزة أجبرتها على ممارسة الرذيلة حتى الموت.. ربة منزل ارتكبت 5 جرائم داخل شقة بالجيزة

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تعذيب وقتل وهتك عرض وإجبار الفتيات على الرذيلة وممارسة الدعارة، جميعها جرائم ارتكبت داخل شقة سكنية بمحافظة الجيزة، وتمكنت أجهزة الأمن من ضبط المتهمين وإحالتهم إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

كشفت تحقيقات النيابة العامة أن ربة منزل في الجيزة، قامت باستقطاب الفتيات لممارسة الدعارة والأعمال المنافية للآداب والاتجار بالبشر، بالإضافة إلي إجبار القاصرات علي ممارسة الرذيلة تحت تهديد السلاح وتعذيبهن، ما أسفر عن مصرع إحدى الفتيات وإصابة أخرى.

وقالت التحقيقات، إن المتهمة قامت باستغلال فتاة تدعي "هبة" في حاجتها للمال بسبب ظروفها الاجتماعية، واستخدمتها في أعمال الدعارة بعد أن وعدتها بحصولها علي مبالغ مالية كبيرة، وفي الوقت نفسه أكدت النيابة العامة بأن المتهمة قامت باختطاف فتاة تدعي "أميرة" واستعمال القوة والعنف ضدها وتعذيبها لإجبارها علي ممارسة الرذيلة والدعارة.

وكشفت التحقيقات أن المجني عليهما تعرضتا للتهديد بسلاح أبيض "موس" داخل مسكن المتهمة لإجبارهما على ممارسة الدعارة، وأخذت منها بمساعدة صديقها هواتفهما المحمولة ومنعهما من التواصل مع الآخرين لمدة شهرين.

وأشارت التحقيقات إلي أن المتهمة دعت أخريات من أقاربها لزيارتها اشتركن معها في التعدي بالضرب وتعذيب الفتاتين لمدة 15 يومًا بعد توثيقهما بالحبال وتهديدهما بسلاح أبيض "موس" حتي لفظت إحداهما أنفاسها الأخيرة، وأصيب الثانية بكدمات متفرقة في جميع أنحاء جسدها، ألقي القبض على المتهمين وقررت النيابة العامة إحالتهم إلي محكمة الجنايات بتهمة القتل واحتجاز الفتيات وإجبارهن على ممارسة الدعارة تحت تهديد السلاح.

المصرى اليوم

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