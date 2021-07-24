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تامر حسنى يشعل مسرح «الاتحاد» بأبوظبي بحفل جماهيري ويغني : «حلو المكان»

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تامر حسنى يشعل مسرح «الاتحاد» بأبوظبي بحفل جماهيري ويغني : «حلو المكان» تامر حسنى يشعل مسرح «الاتحاد» بأبوظبي بحفل جماهيري ويغني : «حلو المكان»

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أحيا الفنان تامر حسنى حفلا غنائيا ضخما بالعاصمة الإماراتية أبوظبي وسط حضور جماهيري كبير على خشبة مسرح «الاتحاد أرينا»، وسط تفاعل وانسجام كبيرين مع الحضور، وذلك مع الالتزام التام بأفضل الشروط الوقائية وإجراءات السلامة.

وقدَّم تامر حسني خلال الحفل باقة من أجمل أغانيه والتي تفاعل معها الجمهور بالتحية والتصفيق، كما شارك الجمهور تامر غناء بعض أغنياته، واستقبله الحضور بحفاوة كبيرة لحظة صعوده على خشبة المسرح مقدماً أغنية «حلو المكان»، ليقدم بعدها مختارات من أشهر أغنياته منها: «كل مرة»، و«يا أنا يا مفيش»، و« الناس»، و«اختراع»، و«بنت الايه»، «قرب حبيبي»، و«تلفونى رن» و«خليك فولاذى».

يذكر ان تامر حسني افتتح الأربعاء الماضى الحفلات الجماهيرية في بمدينة العلمين، ليأتي بعدها مباشرة ليشارك جمهور أبوظبي افتتاح الحفلات المباشرة أيضاً في حفلات العيد، وعن ذلك قال: أعشق شعب وجمهور الإمارات، الذي يستقبلني في كل زيارة إليها بحفاوة كبيرة، معبراً عن سعادته لالتقائه بجمهور الإمارات مجدداً بعد فترة طويلة من الغياب بسبب الجائحة، متمنياً أن تنتهي الأزمة وتعود الحياة إلى طبيعتها من جديد، مشيداً بالإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية التي تتخذها أبوظبي حفاظاً على السلامة العامة والحد من انتشار «كورونا».

المصرى اليوم

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