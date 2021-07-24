«الزراعة» : توريد 60 ألف طن بنجر سكر من مشروع غرب المنيا لمصانع السكر

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تلقي السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي تقرير ا من الدكتور عادل الاشقر رئيس قطاع الزراعة الآلية بالوزارة والمدير التنفيذي لمشروع غرب غرب المنيا يفيد بحصاد 3500 فدان من محصول البنجر من إجمالي 4000 فدان وتوريد حوالى 60 ألف طن لمصانع السكر بالمنيا والفيوم كما تم الإنتهاء من حصاد 500 فدان القمح وتوريد المحصول بالكامل.

من ناحيته أشاد «الأشقر» بالعاملين في مشروع غرب المنيا والذين يواصلون العمل ليلا ونهارا وفي ظروف مناخية صعبة وطوال إجازة عيد الأضحى المبارك حتى لا يتوقف الحصاد موضحا أن نسبة متوسط السكر في البنجر حوالي 22% وهي نسبة متميزة وواعدة.

وأشار «الأشقر» إلى أن وزير الزراعة خلال زيارته الأخيرة للمشروع أصدر توجيهاته بزيادة نسبة زراعة البنجر ومضاعفة المساحة المنزرعة، مشيدا بالتنسيق الكامل والتعاون المتميز مع جميع قطاعات الوزارة ومعاهد مركز البحوث الزراعية ومجلس المحاصيل السكرية.

وأوضح المدير التنفيذي لمشروع غرب المنيا ورئيس قطاع الزراعة الآلية أن إجمالي مساحة مشروع غرب المنيا حوالي 20 ألف فدان وتستخدم في زراعته أحدث أساليب الري سواء بالرش أو التنقيط أو المحوري ويتضمن أيضا مزرعة للإنتاج الحيواني تحتوي على أكثر من 1300 رأس من أفضل سلالات الجاموس المصري الايطالي المحسن وراثيا.

وأشار «الأشقر»، إلى أن مشروع غرب المنيا المشروع يشمل أيضا محطة حديثة للزراعة الآلية فيها احدث معدات الزراعة والحصاد واستصلاح الأراضي لخدمة المشروع وايضا المواطنين والمستثمرين في المنطقة بالإضافة إلى مزرعة بحثية تابعة لمعهد الأراضي بمركز البحوث الزراعية لإجراء التجارب البحثية وأيضا بعض الصواب التابعة للإدارة العامة للزراعات المحمية والمنزرعة بالخضروات،

ولفت المدير التنفيذي لمشروع غرب المنيا أنه تم زراعة 15 ألف شجرة زيتون و55 ألف شجرة جزورين على الري بالتنقيط بالتعاون مع جهاز تحسين الأراضي بالإضافة إلى زراعة 60 فدان برسيم حجازي لخدمة مزرعة الإنتاج الحيواني، موضحا إنه تم إنشاء ميزان بسكول وجاري إنشاء محطة وقود لخدمة المشروع والمنطقة بالكامل.