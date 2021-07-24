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القبض على 6 متهمين بغسل الأموال حصيلة نشاطهم في الاتجار بالمخدرات

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القبض على 6 متهمين بغسل الأموال حصيلة نشاطهم في الاتجار بالمخدرات القبض على 6 متهمين بغسل الأموال حصيلة نشاطهم في الاتجار بالمخدرات

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تمكنت أجهزة الأمن، السبت، من ضبط عناصر تشكيل عصابي قاموا بغسل قرابة 4 ملايين جنيه حصيلة نشاطهم الإجرامي في مجال الاتجار بالمواد المخدرة.

أكدت تحريات الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة، قيام 6 أشخاص لثلاثة منهم معلومات جنائية، مقيمين بمحافظة البحر الأحمر، بالاتجار بالمواد المخدرة وترويجها على عملائهم، وتربحهم وجمعهم لمبالغ مالية كبيرة.

وأضافت التحريات، محاولتهم لغسل تلك الأموال المتحصلة من تجارتهم غير المشروعة عن طريق إجراء عمليات سحب وإيداع لتلك المبالغ بمختلف البنوك، وتأسيس الأنشطة التجارية في مجالات (العقارات – السيارات) بقصد إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة من كيانات مشروعة، وقدرت تلك الممتلكات بحوالى 4 ملايين جنيه تقريبًا.

المصرى اليوم

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