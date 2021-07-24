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حفاظا على عائلتهما.. كيم كارداشيان تدعم والد أطفالها رغم انفصالها عنه

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انضمت نجمة تليفزيون الواقع كيم كارداشيان إلى زوجها «كاني ويست» رغم انفصالها عنه وطلبها الرسمي للطلاق منه، ودعمت «كارداشيان» زوجها عندما كشف النقاب عن ألبومه الأخير أمام عشرات الآلاف من جمهوره في رياضي بمدينة «أطلانطا» بالولايات المتحدة.

كيم كارداشيان - صورة أرشيفية

والتقطت صور لـ«كارداشيان» مع أطفالها الأربعة الصغار في ستاد «مرسيدس بنز» الذي يتسع لـ71 ألف شخص.
ولم يغن «كاني ويست» لكنه استضاف الحفل الضخم للاستماع إلى مقطوعات من ألبوم «دوندا» الذي يحمل اسم والدته التي توفيت في 2007، وظهر «ويست» متأخرا أكثر من 90 دقيقة وتجول ورقص ومشى حول أرضية الملعب أثناء تشغيل الألبوم على مكبرات الصوت.
ودعمت كارداشيان والد أطفالها بطريقة أخرى حين بثت من الحفل على حسابها على انستجرام، وظهر خلاله «ويست» يغني في أحد المقاطع «انني أفقد عائلتي»، وهو ما أرجعه مقربون من الطرفين سبب دعم «كارداشيان» لزوجها بسبب أبنائهما ولمؤازرته حفاظا على عائلتهما، لكنه ليس سببا كافيا لعودة الطرفين لاستئناف علاقتهما العاطفية بحسب المقربين منهما، وكانت كارداشيان قد تقدمت بطلب للطلاق من «ويست» في فبراير الماضي، بعد خلافات حادة بسبب اتجاهه لتناول بعض العقاقير الطبية ومروره بمشاكل نفسية، وأعلن «ويست» انفصاله عن زوجته خلال مؤتمر صحفي عقده قبل أشهر للإعلان عن ترشحة لرئاسة الولايات المتحدة الأمريكية.

المصرى اليوم

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