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شاهد لحظة ارتفاع الأرض بشكل مفاجئ في ظاهرة نادرة بالهند ()

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شاهد لحظة ارتفاع الأرض بشكل مفاجئ في ظاهرة نادرة بالهند (فيديو) شاهد لحظة ارتفاع الأرض بشكل مفاجئ في ظاهرة نادرة بالهند ()

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تعرضتالهند خلال الأيام الماضية إلى ظاهرة طبيعية نادرة، تتمثل في ارتفاع مفاجئ في الأرض عن مستوى المياه، في ولاية هاريانا شمالي الهند.

رصد موقع «indianexpress» وصفه بغير المؤرخ، تم تداوله على نطاق واسع بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي، وكانت مدته 1.58 ثانية، وظهر خلاله المنطقة المغمورة بالمياه ترتفع بالتدريج بشكل غير متوقع، بينما ينتاب المارة حالة من الصدمة.

الفيديو التقطه أحد المارة، الذي ظل يطلب من الناي الوقوف في الخلف بينما كانت الأرض تواصل ارتفاعها، وحصد الفيديو أكثر من 4.3 مليوم مشاهدة على صفحة «Facebook Jagat Vani».

وجاءت تعليقات رواد مواقع التواصل الاجتماعي معبرة عن اندهاشهم من الظاهرة، كالتالي: «هذه تجربة جديدة، هذا مذهل، الأرض ترتفع من تلقاء نفسها، ليس لدينا أي فكرة عما يحدث».

يشير الموقع إلى أن سبب الظاهرة يعد مجهول حيث لم يتم تفسيره من قبل المتخصصين، وهو ما جعل النشطاء يفسرون حدوثها بواسطة اجتهادات شخصية.

علق أحد النشطاء مفسرًا الظاهرة، قائلًا: «ربما حدث بعض النشاط البركاني»، وقال شخص آخر: «الميثان المحتجز في الأرض يتم إطلاقه مما يجعل الطبقة الرطبة تشكل فقاعة، وهذا ما يبدو أنه يحدث هنا».

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