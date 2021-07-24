صحة حماس: حالة وفاة و38 إصابة بفيروس كورونا في قطاع غزة

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أعلنت صحة حماس صباح يوم السبت، عن تسجيل وفيات وإصابات بكورونا، في قطاع غزة خلال 24 ساعة الماضية.

وقالت صحة حماس، خلال موجز التقرير اليومي لـ فيروس كورونا في قطاع غزة، إنّها أجرت 240 فحصا مخبريا خلال الـ 24 ساعة الماضية، حيثُ سجلت حالة وفاة و(38) إصابة جديدة بـ فيروس كورونا .

وأكدت تعافي 55 حالة جديدة من مصابي فيروس كورونا فيما بلغ إجمالي تراكمي للمصابين 115885 إصابة، وإجمالي الحالات النشطة 824 حالة، وإجمالي المتعافين 113971 حالة، وإجمالي الوفيات 1090 حالة وفاة، وإجمالي الحالات التي تحتاج رعاية طبية في المستشفى 45 حالة، وإجمالي الحالات الخطيرة والحرجة 31 حالة، فيما بلغ إجمالي جرعات اللقاحات التي وصلت قطاع غزة 336300 جرعة، وإجمالي الأشخاص الذين تلقوا اللقاح 98751 شخصا.