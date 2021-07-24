وكيل «تعليم مطروح» يتفقد محيط لجان الثانوية بمدينة الحمام

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تفقد عاطف سلامة، وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة مطروح، اليوم السبت، محيط لجان امتحانات الشهادة الثانوية في يومها التاسع بمدينة الحمام شرق المحافظة بعد استئناف الامتحانات عقب إجازة عيد الاضحى المبارك وذلك بحضور ذكي مصطفي مدير الإدارة التعليمية.

وجاءت الجولة التفقدية للاطمئنان على توافر كافة الاجواء المناسبة والهادئة لأبنائنا الطلاب وتطبيق الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية الخاصة بمواجهة جائحة فيروس كورونا المستجد ومتابعة الإجراءات التأمينية الخاصة بمحيط وداخل اللجان الامتحانية .