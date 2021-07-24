أخبار عاجلة

انطلاق حلقات الموسم الثانى من مسلسل «الحرامى» -
«الحوكر» يتصدر تريند يوتيوب بـ«رقم 1 ده مش إنت» -
أولمبياد طوكيو 2020.. محمد متولي يتأهل لدور الـ16 في المصارعة الرومانية -
أولمبياد طوكيو 2020.. «يد فرنسا» تكتسح البحرين 42 - 28 وتتأهل لنصف النهائي -
تردد بين سبورت المفتوحة المجانية الناقلة لمباراة البرازيل والمكسيك الآن مباشر -
أولمبياد طوكيو 2020.. مهاب إسحاق يتأهل إلى نهائي منافسات الغطس «3 أمتار متحرك» -
كريم شحاتة: فرجاني ساسي كان «بينيم الزمالك» -
تامر حسني ينجح في الصلح بين نصر محروس والمطرب دياب (فيديو) -
الولايات المتحدة.. ضحايا جرائم القتل في واشنطن 3 أضعاف ضحايا كورونا -
"النامي" معلقًا على "الإخوان": كروتكم احترقت وبضاعتكم ردت إليكم -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. المصرى اليوم

وكيل «تعليم مطروح» يتفقد محيط لجان الثانوية بمدينة الحمام

Print
وكيل «تعليم مطروح» يتفقد محيط لجان الثانوية بمدينة الحمام وكيل «تعليم مطروح» يتفقد محيط لجان الثانوية بمدينة الحمام

اشترك لتصلك أهم الأخبار

تفقد عاطف سلامة، وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة مطروح، اليوم السبت، محيط لجان امتحانات الشهادة الثانوية في يومها التاسع بمدينة الحمام شرق المحافظة بعد استئناف الامتحانات عقب إجازة عيد الاضحى المبارك وذلك بحضور ذكي مصطفي مدير الإدارة التعليمية.

وجاءت الجولة التفقدية للاطمئنان على توافر كافة الاجواء المناسبة والهادئة لأبنائنا الطلاب وتطبيق الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية الخاصة بمواجهة جائحة المستجد ومتابعة الإجراءات التأمينية الخاصة بمحيط وداخل اللجان الامتحانية .

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
وزارة الصحة: خروج 560 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات

وزارة الصحة: خروج 560 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات

رامي وحيد يعلن إصابته بفيروس كورونا: «الحمد الله على الابتلاء»

رامي وحيد يعلن إصابته بفيروس كورونا: «الحمد الله على الابتلاء»

دراسة تؤكد علاقة فيروس كورونا بالخرف الغير قابل للشفاء

دراسة تؤكد علاقة فيروس كورونا بالخرف الغير قابل للشفاء

خلال 24 ساعة.. قطر تسجل 102 حالة جديدة بفيروس كورونا

خلال 24 ساعة.. قطر تسجل 102 حالة جديدة بفيروس كورونا