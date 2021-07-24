وزير التعليم العالي يستعرض تقريرًا عن جامعة الجلالة استعدادًا للعام الدراسي

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استعرض الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي تقريرًا من الدكتور أشرف حيدر غالب رئيس جامعة الجلالة، يتضمن أهم الإنجازات التي حققتها الجامعة منذ إنشائها، وبدء الدراسة بها اعتبارًا من العام الدراسي الماضي.

وأشار التقرير إلى أنه في إطار استعداد الجامعة لبدء العام الدراسي القادم 2022/2021 فقد قامت جامعة الجلالة بإعداد دراسة متكاملة عن البرامج التي سوف تتاح في العام الأكاديمي القادم، حيث تم إضافة بعض البرامج الحديثة إلى البرامج القائمة بالجامعة بالعام الحالي، كما قامت الجامعة بتجهيز معامل الكمبيوتر الخاصة بالاختبارات الالكترونية تماشيا مع استراتيجية الجامعة نحو استخدام التكنولوجيا الحديثة في الاختبارات والعملية التعليمية، كما قامت الجامعة بتجهيز معامل المحاكاة بكلية الطب البشرى وكلية طب الاسنان بأحدث أجهزة المحاكاه للبدء في التدريب الإكلينيكي للطلاب، بالإضافة إلى الإمكانيات المتاحة التي تم توفيرها في العام الأكاديمي الأول من معامل متقدمة وقاعات التدريس المزودة بأحدث الوسائل التكنولوجية في كافة المجالات والبرامج الدراسية المتاحة في الجامعة بجانب مضاعفة عدد الحجرات الفندقية بالسكن الطلابي للطلاب والطالبات، حيث سيتم إضافة 300 حجرة ليكون العدد الإجمالي للعام الأكاديمي القادم 2021/2022 هو 600 حجرة للطلاب والطالبات بجامعة الجلالة.

واستعرض التقرير نجاح الجامعة في عقد عدد من الاتفاقات الدولية في إطار التوأمة مع الجامعات العالمية، وتنفيذًا لتوجيهات رئيس الجمهورية بضرورة عقد اتفاقات مع الجامعات المصنفة عالميًا ذات السمعة والمكانة المتميزة للاستفادة منها في رفع كفاءة جودة التعليم المصرى، وتطبيق أحدث معايير الجودة العالمية في الخدمة التعليمية بالجامعات الأهلية الحديثة حيث وقعت جامعة الجلالة اتفاقا مع جامعة «أريزونا ستيت» الأمريكية التي تتمتع بمستوى تعليمي وبحثي متميز عالميًّا، خاصة في مجالات الهندسة، والعلوم، وإدارة الأعمال، والإعلام والفنون.

وأضاف التقرير أن الاتفاقية تنص على منح شهادة مزدوجة «Dual degree» معتمدة من الجامعتين، بالإضافة إلى التعاون المشترك في تأسيس برامج تعليمية ذات مواصفات عالمية، ودعم وتطوير مراكز الكليات الرقمية ومنصات التعلم الإلكتروني، وتطوير عملية ضمان الجودة والمراجعة الأكاديمية.

كما وقعت جامعة الجلالة اتفاق تعاون مع جامعة هيروشيما اليابانية، للاستفادة من الخبرة اليابانية التي تتمتع بها الجامعة خاصة في مجالات الهندسة، وطب الأسنان، وإدارة الأعمال، والتربية والتعليم، وينص الاتفاق على قيام جامعة هيروشيما بإرسال 15 عضو هيئة تدريس بواقع 5 أساتذة في كل من المجالات الآتية: «الهندسة، طب الأسنان، التعليم» للعمل بجامعة الجلالة، وكذلك التعاون في تقييم محتوى البرامج التعليمية التي تقدمها الجامعة، وتأسيس برامج تعليمية ذات مواصفات عالمية في مجالات (طب الأسنان، والهندسة، والتعليم)، والاستفادة من الخبرة اليابانية في تقديم برامج تعليمية حديثة ومتميزة وتقديم درجات علمية مزدوجة فيها.

وفي إطار دعم التعاون العلمي والأكاديمي والبحثي بين الجامعات الحكومية والجامعات الأهلية، وقعت جامعة الجلالة بروتوكولا مع جامعة عين شمس للتعاون الاكاديمي، ومع مركز التدريب والتطوير بالجامعة، وبروتوكول تعاون بحثي وعلمي مع جامعة طنطا، وبروتوكول تعاون أكاديمي طويل المدى مع كلية الطب بالقوات المسلحة، وبروتوكول تعاون مع مركز الخدمات الإلكترونية والمعرفية بالمجلس الأعلى للجامعات بشأن شهادة أساسيات التحول الرقمي، ومذكرة تفاهم مع الأكاديمية البحرية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري.

وأشار التقرير إلى توقيع جامعة الجلالة اتفاقًا مع بنك الكساء المصرى بهدف نشر الوعي للطلاب والعاملين بالجامعة عن أهمية العمل التطوعي، من خلال التعريف بالأنشطة المختلفة لبنك الكساء، وفرص التطوع في الحملات المختلفة للبنك، ونشر ثقافة المسؤولية الاجتماعية للأفراد بالجامعة وتفعيل دورهم الإيجابى في المجتمع، وذلك لتعزيز دور الجامعة في خدمة المجتمع.

الجدير بالذكر أن جامعة الجلالة، تضم كليات: (الهندسة، العمارة، علوم وهندسة الحاسب، العلوم الإدارية، الفنون والتصميم، الإنتاج الإعلامي، العلوم الاجتماعية والإنسانية، الطب، طب الأسنان، الصيدلة، العلوم، العلاج الطبيعي، التمريض، تكنولوجيا العلوم الصحية التطبيقية، الغذاء والصناعات الغذائية، الأكاديمية العليا للعلوم).