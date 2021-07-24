تشميع صيدلية وضبط ١٢٠ ألف وحدة دوائية منها منشطات غير مسموح بتداولها بالشرقية

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شنت إدارة التفتيش الصيدلي بمديرية الشؤون الصحية بالشرقية، بالتنسيق مع الرقابة التجارية بمديرية التموين والتجارة الداخلية، حملة للمرور على الصيدليات والمنشآت الدوائية والأماكن الغير مرخصة بمركز ومدينة أبوحماد، للتحقق من مدى التزامها بالقوانين المنظمة للعمل، والخاضعة لرقابة الجهات التفتيشية المختصة، والتأكد من توزيع المنتج الدوائي من منافذه القانونية المرخصة، وضبط المخالف منها، مما ينعكس ذلك على منع تسرب الأدوية المخالفة للأسواق، وذلك في إطار تكثيف جهود إدارة التفتيش الصيدلي الهادفة نحو إحكام الرقابة على سوق الدواء، وضبط الصيدليات المخالفة ضماناً لتوفير مستحضر دوائى آمن، حفاظاً على صحة وسلامة المواطنين.

أسفرت جهود الحملة عن ضبط مكان غير مرخص يحمل لافتة مسجل عليها إسم صيدلية بنطاق مركز أبوحماد، يفتح أبوابه للجمهور، ويقوم القائمين عليه بالإتجار في الأدوية البشرية بدون استصدار ترخيص لذلك، وبالمخالفة للقانون، وتم التحفظ على ١٢٠ ألف وحدة دوائية متنوعة متمثلة في أدوية ومنشطات مهربة، وغير مسجلة بوزارة الصحة المصرية، وغير مسموح بتداولها داخل الأراضي المصرية، وأدوية بشرية ومستلزمات طبية بدون فواتير في مكان غير مرخص له ببيع وتجارة الأدوية، بالإضافة لمستلزمات طبية غير مسجلة بوزارة الصحة وصدر بحقها منشورات بعدم تداولها.

تم إتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفات، وتشميع المكان غير المرخص بكامل محتوياته لحين العرض على النيابة العامة، بعد تحرير المحاضر اللازمة بمركز شرطة أبوحماد.

وأكد الدكتور هشام مسعود وكيل وزارة الصحة بالشرقية، إستمرار الحملات المكثفة لمفتشي الصيدلة، ومختلف الإدارات الرقابية بالمديرية على جميع المنشآت الحيوية بالمحافظة، مؤكدا عدم التهاون في إتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفات، والتي من شأنها عدم المساس بصحة وسلامة.

المواطنين.