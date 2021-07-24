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تعليم الوادي الجديد : 99.16% نسبة الحضور في امتحان مادة الفيزياء

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تعليم الوادي الجديد : 99.16% نسبة الحضور في امتحان مادة الفيزياء تعليم الوادي الجديد : 99.16% نسبة الحضور في امتحان مادة الفيزياء

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قال الدكتور جمال حسن، وكيل وزارة التربية والتعليم بالوادى الجديد، إن إجمالى نسبة حضور طلاب الشعبة العلمية بالثانوية العامة لأداء امتحان الفيزياء بلغت 99.16 % على مستوى 10 لجان بالإدارات التعليمية الخمس بمراكز المحافظة.

وأشار إلى أن غرفة العمليات بديوان عام المديرية تواصل متابعة سير أعمال امتحانات الثانوية العامة مع تواصل لحظى ومستمر مع غرفة عمليات وزارة التربية والتعليم وغرفة العمليات بالمحافظة والغرف الفرعية بالإدارات التعليمية من خلال سكايب وعبر شبكة سكايب التكنولوجية .

ولفت إلى انتظام دخول طلاب الشعبة العلمية بجميع الادارات التعليمية داخل لجان سير الإمتحانات لآداء إمتحان مادة الفيزياء وسط إجراءات إحترازية وقائية مشددة لحماية الطلاب وجميع القائمين بأعمال الإمتحانات فضلاً عن تذليل أى عقبات حال حدوثها على الفور، بجانب تضافر كافة الجهود والتعاون الجاد والمثمر من كافة الجهات المعنية من أجل سير أعمال الإمتحانات بكل يسر وسهولة بعيدا عن اى قلق أو توتر.

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