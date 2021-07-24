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«تموين الشرقية» تحرر محضر لصاحب محطة يمتنع عن بيع المواد البترولية

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«تموين الشرقية» تحرر محضر لصاحب محطة يمتنع عن بيع المواد البترولية «تموين الشرقية» تحرر محضر لصاحب محطة يمتنع عن بيع المواد البترولية

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كلف الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، فايزة عبدالرحمن وكيلة وزارة ، بتكثيف الحملات التموينية والرقابية المفاجئة على محطات الوقود المتواجدة بنطاق المحافظة، للتأكد من إلتزام أصحابها بالأسعار الجديدة والتي أقرتها لجنة التسعير التلقائى للمنتجات البترولية، وتم تطبيقها بجميع أنحاء الجمهورية منذ صباح الجمعة، وإتخاذ الإجراءات القانونية حيال غير الملتزمين.

وفي هذا الإطار، شنت إدارة تموين فاقوس، حملة برئاسة محمد فوزي، على محطات الوقود للوقوف على مدى إلتزامهم بالأسعار المعلنة، أسفرت الحملة عن تحرير محضر جنح ضد صاحب محطة مواد بترولية بناحية تل أبوالروس سواده، وذلك لامتناعه عن بيع بنزين 80 رغم تواجده في الخزانات، وتم التحفظ على 15 ألف و660 لتر بنزين 80، وتم أخذ إقرار كتابي على صاحب المحطه بالكمية المتحفظ عليها.

كما تم تحرير محضر جنح ضد صاحب محطة تمويل السيارات بناحيه العزازي، لعدم الإعلان عن الأسعار، وتحرير محضر جنح ضد محطة تمويل السيارات بناحية الصالحية القديمة لعدم الإعلان عن الأسعار.

المصرى اليوم

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