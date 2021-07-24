أخبار عاجلة

انطلاق حلقات الموسم الثانى من مسلسل «الحرامى» -
«الحوكر» يتصدر تريند يوتيوب بـ«رقم 1 ده مش إنت» -
أولمبياد طوكيو 2020.. محمد متولي يتأهل لدور الـ16 في المصارعة الرومانية -
أولمبياد طوكيو 2020.. «يد فرنسا» تكتسح البحرين 42 - 28 وتتأهل لنصف النهائي -
تردد بين سبورت المفتوحة المجانية الناقلة لمباراة البرازيل والمكسيك الآن مباشر -
أولمبياد طوكيو 2020.. مهاب إسحاق يتأهل إلى نهائي منافسات الغطس «3 أمتار متحرك» -
كريم شحاتة: فرجاني ساسي كان «بينيم الزمالك» -
تامر حسني ينجح في الصلح بين نصر محروس والمطرب دياب (فيديو) -
الولايات المتحدة.. ضحايا جرائم القتل في واشنطن 3 أضعاف ضحايا كورونا -
"النامي" معلقًا على "الإخوان": كروتكم احترقت وبضاعتكم ردت إليكم -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. المصرى اليوم

وزير المالية: قانون الإجراءات الضريبية الموحد نقلة تشريعية غير مسبوقة

Print
وزير المالية: قانون الإجراءات الضريبية الموحد نقلة تشريعية غير مسبوقة وزير المالية: قانون الإجراءات الضريبية الموحد نقلة تشريعية غير مسبوقة

اشترك لتصلك أخبار الاقتصاد

قال محمد معيط، وزير المالية، إن قانون الإجراءات الضريبية الموحد يُعد نقلة تشريعية غيرمسبوقة، حيث يستهدف دمج وتبسيط وميكنة إجراءات ربط وتحصيل الضريبة على الدخل، والضريبة على القيمة المضافة، ورسم تنمية الموارد المالية للدولة، وضريبة الدمغة، وأى ضريبة مماثلة؛ بحيث تكون الوسائل الإلكترونية معتمدة في الإثبات الضريبى، والتواصل مع الممولين والمكلفين، وفى الدفاتروالسجلات المقررة، وإجراءات ربط الضريبة وتحصيلها، وسبل الطعن على نماذج ربط الضريبة، وتطبيق نظام التوقيع الإلكترونى.

وأضاف وزير المالية أن التعديلات التي أجريت على قانون القيمة المضافة تهدف إلى تقنين الأوضاع بعد تطبيق منظومة الإقرارات الإلكترونية، وتعزيز الشمول المالى للمدفوعات الإلكترونية وتعميق التواصل بين مصلحة الضرائب والمسجلين، إلكترونيًا وتيسير رد الضريبة على مشتريات الزائرين الأجانب؛ تشجيعًا للسياحة، والسماح بالإفراج المؤقت لمدة ثلاثة أشهر عن الرسائل الواردة للعمليات الإنتاجية أو ممارسة النشاط حتى لا تتحمل بالغرامات والأرضيات وإعفاء السلع والخدمات الواردة لمشروعات المناطق الاقتصادية تحفيزًا للاستثمار.

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
انطلاق حلقات الموسم الثانى من مسلسل «الحرامى»

انطلاق حلقات الموسم الثانى من مسلسل «الحرامى»

«الحوكر» يتصدر تريند يوتيوب بـ«رقم 1 ده مش إنت»

«الحوكر» يتصدر تريند يوتيوب بـ«رقم 1 ده مش إنت»

أولمبياد طوكيو 2020.. محمد متولي يتأهل لدور الـ16 في المصارعة الرومانية

أولمبياد طوكيو 2020.. محمد متولي يتأهل لدور الـ16 في المصارعة الرومانية

أولمبياد طوكيو 2020.. «يد فرنسا» تكتسح البحرين 42 - 28 وتتأهل لنصف النهائي

أولمبياد طوكيو 2020.. «يد فرنسا» تكتسح البحرين 42 - 28 وتتأهل لنصف النهائي