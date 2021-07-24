محافظ الشرقية يستجيب لشكاوي المواطنين بمراكز ههيا والزقازيق والإبراهيمية

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أكد الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، أن هناك متابعة مستمرة لشكاوى المواطنين بمختلف مراكز ومدن المحافظة، والعمل على حلها في أسرع وقت لتحسين مستوى الخدمات المقدمة إليهم، وكسب ثقتهم نحو أداء الجهاز التنفيذى.

وكلف محافظ الشرقية، الدكتورة سحر لطفى رئيسة مركز ومدينة ههيا،بالتنسيق مع رئيس الوحدة المحلية بالمهدية ومشرف القرية ومسئول الإزالات، بإيقاف حالة تعدي عبارة عن صبة سقف للدور الثالث علوي بعزبة أبوضبه التابعة لقرية الشبراوين على مساحة ٨٠ متر.

كما تم تنفيذ إزالة لحالة تعدي بعزبه السناطي بقرية العلاقمة، على مساحة ١ قيراط عبارة عن سور بالدبش الأبيض من أربع جهات إرتفاع 2 متر خارج الحيز العمراني، وتمت الإزالة حتي منسوب سطح الأرض، وإتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

كما قامت الأجهزة التنفيذية بمركز ومدينة الإبراهيمية، بتنفيذ إزالة لسلم مقام بالمخالفة لمنزل تحت الإنشاء، متعدي صاحبه على الشارع وتم إتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

وفي سياق متصل توجهت الأجهزة التنفيذية بمركز ومدينة الزقازيق، بالتنسيق مع مسؤول الإنارة بمجلس المدينة وإدارة الكهرباء بالمركز، لمعاينة شكوى أهالي قرية بهنباي على الطبيعة بسبب الظلام الذي يسود القرية، وعلي الفور تم صيانة أعمدة الإنارة وكشافات الليد بالأعمدة لرفع كفاءة الانارة بشوارع القرية، حفاظاً على سلامة وأرواح وممتلكات المواطنين.

وكان محافظ الشرقية أستقبل شكوى من أهالي مركز ومدينة الزقازيق عبر «واتس آب»، يتضررون من الظلام الدامس بشوارع قرية بهنباي، وأهالي القرى التابعة لمركزي ههيا والإبراهيمية من قيام بعض المواطنين المخالفين بالتعدي بالبناء المخالف بدون تراخيص قانونية.

قدم الأهالي الشكر للمحافظ وللجهاز التنفيذي، لسرعة الإستجابة لشكواهم والعمل على حلها في أسرع وقت، لتحسين مستوى الخدمات المقدمة إليهم.