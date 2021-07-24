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بث مباشر لمباراة منتخب لكرة اليد والبرتغال في أولمبياد طوكيو 2020

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بث مباشر لمباراة منتخب مصر لكرة اليد والبرتغال في أولمبياد طوكيو 2020 بث مباشر لمباراة منتخب لكرة اليد والبرتغال في أولمبياد طوكيو 2020

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يلعب المصري لكرة اليد اليوم أول مبارياته في أولمبياد طوكيو 2020 أمام البرتغال في الثانية عشر والنصف ظهرًا.

وتنقل منافسات دورة الألعاب الأولمبية مجاناً عبر قنوات بي إن إكسترا المفتوحة على القمر الصناعي نايل سات.

وتلعب ضمن مجموعة تضم كل من الدنمارك، واليابان، السويد، والبحرين.

وتضم قائمة المنتخب الوطني كل من:

كريم هنداوى، محمد عصام الطيار، محمد على، عمر الوكيل «بكار»، يحيى الدرع، على زين، حسن وليد قداح، احمد هشام «دودو»، سيف الدرع، يحيى خالد، أحمد الأحمر، محمد هشام سند، إبراهيم المصري، محمد ممدوح هاشم، وسام سامى نوار، أحمد عادل.

المصرى اليوم

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