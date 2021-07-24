★ ★ ★ ★ ★

شاهد أخبار الدوريات في يوم .. اشترك الآن

يلعب المنتخب المصري لكرة اليد اليوم أول مبارياته في أولمبياد طوكيو 2020 أمام البرتغال في الثانية عشر والنصف ظهرًا.

وتنقل منافسات دورة الألعاب الأولمبية مجاناً عبر قنوات بي إن إكسترا المفتوحة على القمر الصناعي نايل سات.

وتلعب مصر ضمن مجموعة تضم كل من الدنمارك، واليابان، السويد، والبحرين.

وتضم قائمة المنتخب الوطني كل من:

كريم هنداوى، محمد عصام الطيار، محمد على، عمر الوكيل «بكار»، يحيى الدرع، على زين، حسن وليد قداح، احمد هشام «دودو»، سيف الدرع، يحيى خالد، أحمد الأحمر، محمد هشام سند، إبراهيم المصري، محمد ممدوح هاشم، وسام سامى نوار، أحمد عادل.