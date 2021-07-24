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تنفيذًا لقرار مجلس الوزراء.. ضبط 9648 مخالفًا لارتداء الكمامة

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تنفيذًا لقرار مجلس الوزراء.. ضبط 9648 مخالفًا لارتداء الكمامة تنفيذًا لقرار مجلس الوزراء.. ضبط 9648 مخالفًا لارتداء الكمامة

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واصلت أجهزة وزارة الداخلية على مستوى الجمهورية، جهودها تنفيذًا للإجراءات الاحترازية التي تتخذها أجهزة الدولة للحد من انتشار المستجد، والمتضمنة تنظيم مواعيد فتح وغلق المحال العامة وإلزام جميع سائقي وسائل النقل الجماعي بارتداء الكمامات الواقية، للحفاظ على الصحة العامة ومواجهة تداعيات انتشار الفيروس.

أسفرت الجهود خلال 24 ساعة عن ضبط 9648 شخصًا لعدم ارتدائهم الكمامات الواقية، وتم التصالح وسداد الغرامة المقررة لـ9613 شخصًا، واتخاذ الإجراءات القانونية والعرض على النيابة العامة حيال 35 شخص لم يسددوا الغرامة المقررة، وتحرير 725 مخالفة للمحلات التي لم تلتزم بقرار الغلق، وضبط 226 قضية في مجال منع تداول الأرجيلة «شيشة» بإجمالي مضبوطات 1584 أرجيلة.

المصرى اليوم

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