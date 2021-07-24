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شاهد من سماء الرياض.. تجلى "القمر البرتقالي" في أبهى صوره

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ظهر بلونه المائل للشمس ثم تدرج حتى استقر أبيض يسر الناظرين

شاهد من سماء الرياض.. تجلى

تصوير آمال الجندي: تجلى القمر في الليلة الماضية، ليلة 14 بأحلى صوره، عندما ظهر بلونه البرتقالي المائل للون الشمس، ثم تدرج حتى استقر أبيض يسر الناظرين.

وتزيّنت سماء الرياض بجمال القمر ووضوح صورته، وتم التقاط مراحل نموه في أوقات متفرقة طوال الليلة.

وكشفت الجمعية الفلكية، أن القمر في طور البدر سوف يُرصد بسماء الوطن العربي يوم الجمعة رابع أيام عيد الأضحى المبارك وثالث أيام التشريق؛ حيث سيكون مضاءً بنسبة 99.7 % بنور الشمس ومشاهداً طوال الليل.

شاهد من سماء الرياض.. تجلى

شاهد من سماء الرياض.. تجلى

شاهد من سماء الرياض.. تجلى

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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