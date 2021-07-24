تركيب 40 ألف عداد كهرباء مسبوق الدفع بالمساجد الأهلية والكنائس العام الجاري

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أعلن اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية، إستهداف الوزارة خلال العام المالي الحالي ٢٠٢١- ٢٠٢٢، تركيب 40 ألف عداد مسبوق الدفع بالمساجد الأهلية وملحقاتها، والكنائس وملحقاتها، لتحقيق وفر يبلغ نحو 100 مليون جنيه سنوياً، نتيجة الطاقة المستهلكة في الإنارة العامة في المساجد والكنائس.

وقال وزير التنمية المحلية، في تصريحات صحفية السبت، إن المساجد التابعة لوزارة الأوقاف ستتحمل الأوقاف استهلاكها من الكهرباء، مشيراً إلى أنه تم الإنتهاء من تركيب 25 ألف عداد مسبوق الدفع في المساجد الأهلية وملحقاتها والكنائس وملحقاتها مما حقق وفر يبلغ 60 مليون جنيه خلال العام المالى الحالى.

وأضاف الوزير، أنه تم الإنتهاء من تركيب 68 ألف قطعة موفرة لمياه الشرب في 35 ألف مسجد أهلي، و7 آلاف كنيسة ومبنى خدمى، وذلك في ضوء البروتوكول الموقع بين الوزارة والشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي لتركيب عدادات كودية لمياه الشرب والقطع موفرة الاستهلاك في المياه بدور العبادة.

وطالب «شعراوي»، الأجهزة التنفيذية بالمحافظات بتحديد مسؤول للصيانة الدورية للقطع الموفرة لاستهلاك المياه لضمان الحفاظ عليها من التلف أو السرقة، ومختص من كل محافظة مع الشركة القابضة للتوسع في تركيب القطع الموفرة، وموافاة الوزارة بإجراءات التركيب في كل وحدة محلية بالمحافظات.

وأوضح أن القطع الموفرة لاستهلاك المياه بدور العبادة تخفض استهلاك المياه حوالى 50%، لافتاً إلى أن الوزارة تقوم بتوفير الاعتمادات اللازمة للشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى لتركيب هذه القطع، وتقوم فرق عمل الوزارة بمتابعة أعمال التركيب بالمحافظات، وحل أي مشكلات تعوق التنفيذ.