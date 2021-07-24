ذبح 1178 أضحية بالمجان في مجازر الغربية خلال أيام عيد الأضحى

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أعلنت مديرية الطب البيطري في الغربية عن ذبح 91 أضحية بالمجان خلال رابع أيام العيد بالإضافة إلى 1 عجل جاموس برسوم، ليصل إجمالي ما تم ذبحه بالمجان خلال أيام العيد إلى 1178 أضحية.

ومن جانبه، أوضح الدكتور حاتم أنور مدير مديرية الطب البيطري أنه تمت متابعة العمل بالمجازر على مدار فترة العيد، وتجهيز استراحات معدة لاستقبال الأهالي ومجهزة بكافة وسائل الراحة، بجانب الكشف الدقيق على الأضحية منعاً لحدوث أي أوبئة تضر بالصحة العامة للمواطنين.

يُذْكَر أن محافظ الغربية قد أصدر القرار رقم (829) الذي حظر إقامة شوادر لبيع الأضاحي في الشوارع العامة بالمدن والقرى بنطاق المحافظة إلا بتصريح مسبق بذلك شريطة عدم إعاقة حركة السير في الشوارع أو عمل إشغالات للمرور أو إحداث تلوث للبيئة وتراكم للمخلفات.