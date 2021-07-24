إزالة تعديات على مساحة 120 متر بأرمنت غرب الأقصر

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شدد العميد عبد الله عاشور، رئيس مركز ومدينة أرمنت غرب الأقصر، بتكثيف المتابعة الدورية أثناء عطلة عيد الأضحى على مدار اليوم لضمان التصدي لمخالفات البناء والتعدي على الأراضي الزراعية واملاك الدولة وإزالة المخالفات في المهد، موضحا أنه تم رصد مخالفة تعدي على أرض زراعية قام بها أحد المخالفين مستغلا عطلة عيد الأضحى.

وأوضح عاشور أن المخالفة عبارة تعدي بالبناء بالطوب الأبيض والمونة الاسمنتية على مساحة 120 متر، بناحية قرية السلام، وتمت الإزالة في المهد على كامل المسطح واعادة الشئ لأصله وتم التحفظ على مواد وأدوات البناء واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالف وتحرير المحاضر اللازمة له لعرضها على النيابة العامة .

جاء ذلك في إطار توجيهات المستشار مصطفى ألهم محافظة الأقصر لرؤساء المراكز والمدن بضرورة التصدي بكل حسم لمخالفات البناء والتعدي على الأراضي الزراعية واملاك الدولة وإزالة المخالفات في المهد.